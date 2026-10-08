Geleceğe hazırlık: dijital dikkat ve sürü psikolojisinden kaçış önerileri

Gençlik ve Gelecek Vizyonu söyleşisi:

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Çevre ve Ahlak Topluluğu tarafından düzenlenen "Gençlik ve Gelecek Vizyonu" söyleşisi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile birlikte Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

üniversite yıllarının önemi:

Program, yüksek lisans öğrencisi Mehmet Kılıç'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasında Rektör Nedim Sözbir, üniversite yıllarını yalnızca mesleki hazırlık süreci olarak görmenin eksik olacağını; bu dönemin kişinin kendisini tanıdığı, değerlerini şekillendirdiği ve hedeflerini belirlediği bir süreç olduğunu vurguladı. Sözbir, gençlerin aldıkları eğitimin yanı sıra milli ve manevi değerlere bağlı, sorumluluk almaktan kaçınmayan ve bilgiyi insanlığın yararına kullanabilen bireyler olarak yetişmesinin arzulandığını ifade etti.

dijitalleşme, yapay zeka ve sürü psikolojisi uyarıları:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuşmasında küresel ölçekte "öğrenen organizma" yaklaşımının önemine dikkat çekti. Hızla dönüşen dünyada öğrenmeye açık olmanın gelecekte fark yaratacağını belirten Tarhan, değişimin beraberinde getirdiği tehditleri aynı zamanda fırsata çevirebilecek esnek bir bakış açısının gerekliliğine işaret etti. Yapay zekâyı örnek göstererek teknolojinin hem risk hem de olanak sunduğunu anlattı.

Tarhan, dünya genelinde gelir düzeylerinin artmasına rağmen mutluluk oranlarında düşüş görüldüğünü ve bunun arkasında haz, hız ve hırsın yükselmesinin bulunduğunu söyledi. Bu eğilimlerin küresel sistem tarafından desteklendiğini, gençlerde yükselen beklenti seviyesinin de gelişimi engelleyebileceğini belirtti.

Pandemi sonrası dijitalleşmenin zorunlu hale geldiğini ve bunun zaman ve dikkat yönetimi açısından olumsuz etkileri bulunduğunu aktaran Tarhan, gençlere "somut hedefler koyma, önem ve öncelik sıralaması yapma ve geleceği planlama" tavsiyesinde bulundu. Bu yaklaşımla kaynakların daha verimli yönetilebileceğini, ayrıca bireylerin sürü psikolojisinden çıkmasının gerekliliğini vurguladı. Konuşmasında kendi kültürünü koruyarak modernleşmenin de mümkün olduğuna dair değerlendirme yaptı.

Söyleşi, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularıyla devam etti ve program belge ile hediye takdimi, ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORULARIYLA DEVAM EDEN "GENÇLİK VE GELECEK VİZYONU" ADLI PROGRAM, BELGE, HEDİYE TAKDİMİ VE GÜNÜN ANISINA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİYLE SONA ERDİ.