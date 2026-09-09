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Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Oktay Yılmaz, Kurtuluş Caddesi esnafıyla buluştu; talepleri dinleyip hizmet önceliklerini vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekillendireceklerini söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha çalışmaları kapsamında Kurtuluş Caddesi'ni ziyaret ederek bölgedeki esnafla bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da yer aldı ve işyerleri tek tek ziyaret edildi.

Saha çalışmaları ve birebir iletişim:

Başkan Yılmaz, esnafa hayırlı işler dileyip vatandaşlarla sohbet etti; onların talep ve önerilerini dinledi. Görüşmeler sırasında esnafın günlük ihtiyaçları ve kent yaşamına ilişkin beklentileri doğrudan not alındı. Yılmaz, saha temaslarının yatırım süreçlerinin hızlanmasında ve hizmetlerin verimliliğinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Hizmet öncelikleri ve ortak akıl:

Ziyarette Yılmaz, hizmet önceliklerini belirlemede mahalle ve esnaf ziyaretlerinin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ekonominin can damarı olan esnafımız başımızın tacıdır. Esnafımızla kurduğumuz doğrudan iletişim, yatırım süreçlerinin hızlanmasına ve daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Kentimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz".

Başkan ayrıca Yıldırım'ın geleceğini ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken ve proje geliştirirken yol haritamızı hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Bunun için sık sık vatandaşlarımızla ve esnafımızla buluşuyoruz. Yıldırım’ı hemşerilerimizle birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Ortak akılla ve el birliğiyle daha güçlü bir Yıldırım inşa ediyoruz".

Kurtuluş Caddesi esnafı, ziyaretin kendileri için memnuniyet verici olduğunu; sorunlarla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiklerini bildirdi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ’Nİ ZİYARET EDEREK ESNAFLA BİR ARAYA...

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ’Nİ ZİYARET EDEREK ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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