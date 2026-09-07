Geleceğe ok çeken proje: Tokat’ta okçuluk eğitimi başladı

Tokat ayağı için protokol imzalandı:

İstanbul'da başlayan Okçuluk Benim Sporum Projesi, Okçular Vakfı öncülüğünde ve İstanbul Valiliği himayeleriyle Tokat'ta hayata geçirildi. İl protokolü düzenlenen törenle imzalanarak uygulamanın kent merkeziyle birlikte 7 ilçede başlatılacağı resmileşti. Proje ilk etapta 16 okulta uygulanacak şekilde planlandı.

eğitim kapsamı ve dağılımı:

Program çerçevesinde öğrencilere hem geleneksel Türk okçuluğu hem de olimpik okçuluk öğretilmesi hedefleniyor. Buna göre; 10 okulda Geleneksel Türk Okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Eğitim, okul çağındaki çocuklardan lise sonuna kadar geniş bir yaş grubunu kapsıyor; proje 4–6 yaş grubundan başlayıp liseye kadar uzanan bir uygulamayı içeriyor.

valinin açıklamaları ve uygulama ayrıntıları:

Tokat Valisi Abdullah Köklü, öğretmenlerin Okçular Vakfı desteğiyle eğitim aldığını, böylece hem geleneksel hem de modern okçuluk aktarımının sağlanacağını belirtti. Köklü, okçuluk okulunun kurulmasının maliyetinin yaklaşık 300 bin TL bandında olduğunu ve bu malzemelerin ilçelere dağıtıldığını dile getirdi. Proje, ilk etapta 16 okulda başlasa da hedefin önümüzdeki yıl tüm okullarda yaygınlaştırmak olduğu vurgulandı.

Köklü ayrıca okçuluğun sadece bir spor olmadığını; geçmişle bağ kurma, kültürel mirası yaşatma ve millî değerleri genç nesillere aktarma işlevi taşıdığını ifade etti. Bu kapsamda mehter gibi diğer geleneksel etkinliklerle de çocukların buluşturulmasına yönelik çalışmalara önem verilecek.

Projeye katılan çocuklar, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazozu örnek aldıklarını belirtti ve atalarının savaş meydanlarında kullandığı ok ve yayı bugün spor olarak öğrenmekten memnun olduklarını ifade etti. Okçuluk eğitiminin hem spor alışkanlığı kazandırma hem de kültürel bilinci güçlendirme amacı taşıdığı projede, ilerleyen dönemlerde uygulamanın daha geniş alanlara yayılması hedefleniyor.

Okçuluk Benim Sporum Projesi Tokat'ta hayata geçirildi