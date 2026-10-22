geleceğin e hali 2026 kongresi başladı: eczacılıkta dijitalleşme, güvenlik ve sürdürülebilirlik tartışılıyor

geleceğin e hali 2026 kongresi başladı

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen Geleceğin E Hali 2026 Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Üç gün sürecek kongrede; bilinçsiz ilaç ve takviye kullanımı, sahte ürünler, antibiyotik direnci ve yapay zekânın sağlık uygulamalarındaki rolü gibi başlıklar ön plana çıkıyor.

kongre programı ve bilimsel yapı:

Kongrede eş zamanlı iki salonda 22 bilimsel oturum ve 18 firma oturumu düzenleniyor. Bilimsel programda görev alan 85 konuşmacı ve moderatör, yeni nesil eczane yönetimi, koruyucu sağlık, bütüncül yaklaşımlar ve sürdürülebilir eczacılık gibi konuları tartışacak. Bilimsel Kurul, Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu başkanlığında; Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, Prof. Dr. M. Reşat Dabak, Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Barkın Berk'ten oluşuyor.

eczacının yeni rolü ve entegre sağlık vizyonu:

Kongre, eczacıyı yalnızca ilaç tedarikçisi olarak değil, toplum sağlığının en erişilebilir birinci basamak danışmanı olarak konumlandırmaya odaklanıyor. Katılımcılar; biyoteknoloji, kişiselleştirilmiş eczacılık çözümleri, akıllı eczane yönetimi ve entegre sağlık hizmetleri gibi yenilikleri değerlendirecek. Organizasyon, eczacılık mesleğinin tarihsel bir dönüşüm eşiğinde olduğu tespitinden yola çıkarak geleneksel uygulamaları çağın gerektirdiği kodlarla yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

glp-1 ilaçları için uyarı:

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağçı Tüysüz, Tip-2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçların kilo verdirici etkisinin 'mucize zayıflama iğnesi' söylemlerine zemin hazırladığını vurguladı. Tüysüz, reçetesiz temin ve sosyal medyada satılan sahte ürünlerin sağlık riski oluşturduğunu belirterek, 'Bu ilaçlar bir güzellik ya da hızlı zayıflama ürünü değil, hekim kontrolünde kullanılan bir tedavi aracıdır' dedi. Ayrıca ilaçların uygun koşullarda saklanması ve doğru dozda kullanımının önemini hatırlatarak, 'Bu ilaçların yalnızca reçeteyle, hekim ve eczacı kontrolünde kullanılması hayati önem taşıyor' ifadesini kullandı.

takviyeler ve longevity trendinin riskleri:

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Özbey, 'longevity' eğilimi ile yaygınlaşan vitamin, mineral ve bitkisel takviyelerin bilinçsiz kullanımının karaciğer ve böbrek üzerinde yük oluşturabileceğine dikkat çekti. Özbey, yağda çözünen vitaminlerin birikimi, bitkisel ürünlerin karaciğere yüklenmesi ve takviyelerin kronik ilaçlarla etkileşimi risklerine işaret etti ve 'Doğal ibaresi taşıyan her ürünün güvenli olmadığı unutulmamalı' uyarısında bulundu. Ürün seçiminde yaş, cinsiyet, beslenme, kronik hastalıklar ve laboratuvar sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Uzun yaşamın güvenli yolu, rastgele alınan ürünlerden değil; bilgiye dayanan, kişiye özel ve eczacı gözetiminde yürütülen bir yaklaşımdan geçiyor' dedi.

yapay zekâ ve bilgi güvenliği:

Kongrede yapay zekânın sağlık hizmetlerine katkıları tartışılırken eczacılar, sosyal medyada yayılan detoks kürleri ve bilimsel dayanağı olmayan önerilere karşı uyardı. Yapay zekâ destekli sohbet robotlarının verdiği yanıtların tedavi amacıyla doğrudan uygulanmaması gerektiği vurgulandı; zira sistemler hastalıklar, alerjiler ve mevcut ilaçları her zaman doğru değerlendiremeyebilir. Eczacılar, 'Yapay zekâya karşı değiliz; doğru kullanıldığında güçlü bir yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ancak tanı ve tedavi kararlarının yerini alamayacağını hatırlatmak istiyoruz' mesajını iletti.

antibiyotik direnci uyarısı:

Kongrede vurgulanan bir diğer konu antibiyotik direnci oldu. Eczacılar, gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını, hekimin önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması, evde kalan ilaçların yeniden alınmaması ve tedavinin önerilen süre tamamlanmadan bırakılmaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca antibiyotiklerin grip ve nezle gibi virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olmadığı bir kez daha vurgulandı ve 'Bugün atılan her doğru adım, yarının tedavi seçeneklerini korumak anlamına geliyor' denildi.

internetten temin edilen ürünlere dikkat:

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy, internet ve sosyal medya üzerinden satılan ilaç ve dermokozmetiklerin sahte, ruhsatsız veya uygun olmayan koşullarda saklanmış olabileceğini belirtti. Soğuk zincir gerektiren ilaçların yanlış sıcaklıkta tutulmasının etkinliği düşürebileceğine ve sahte dermokozmetiklerin etikette belirtilmeyen zararlı maddeler içerebileceğine dikkat çekti. Ersoy, güvenilir tedarik zincirinin önemini vurgulayarak vatandaşlara ürün karekodlarını doğrulama ve kaynağı belirsiz tekliflere karşı temkinli olma çağrısında bulundu ve 'Sağlık söz konusu olduğunda tasarruf, çoğu zaman en pahalı hataya dönüşebiliyor' dedi.

çocuk sağlığı: ekran süresi ve davranış sorunları:

Kongrede çocuk sağlığına ilişkin uyarılar da yer aldı. Eczacılar, artan ekran süresinin fiziksel aktiviteyi azaltarak çocukluk çağı obezitesi riskini ve uyku, dikkat ile kas-kemik gelişimi sorunlarını tetikleyebileceğini belirtti. Ailelere ekran sürelerini sınırlandırma, günlük fiziksel aktiviteyi artırma, dengeli beslenme ve yeterli uyku sağlama tavsiyeleri verildi. PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ayşem Jale Kıhtır, çocuklarda görülen şiddet ve öfke davranışlarının yalnızca bireysel olarak ele alınmaması gerektiğini, dijital dünyanın aşırı uyarılma, sosyal izolasyon ve stres gibi etkenlerle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Kıhtır, ailelerin çocukların izlediği içerikleri takip etmesi ve fiziksel, zihinsel ile sosyal gelişimin bütüncül değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kongre üç gün sürecek oturumlarla eczacılığın hem mesleki hem toplumsal boyutlarını tartışmaya devam edecek ve katılımcılara uygulamaya dönük uyarılar ile yenilikçi yaklaşımlar sunmayı hedefliyor.

GELECEĞİN E HALİ 2026 KONGRESİ, PHARMETİC GİRİŞİMCİ ECZACILAR DERNEĞİ (PGED) TARAFINDAN İSTANBUL KONGRE MERKEZİ’NDE BAŞLADI.