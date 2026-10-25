Beyoğlu'ndaki seçimde 172 sandık kuruldu: resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal İstanbul Barosu başkanı

İstanbul Barosu seçimlerinde resmi olmayan sonuç

İstanbul Barosu başkanlık seçimi için Beyoğlu'nda bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar sürdü. Seçimde toplam 172 sandık kuruldu ve oylar açılarak sayıldı.

oy verme süreci:

Seçime Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu başta olmak üzere adaylar katıldı. Sandıkların açılması ve oy sayımı tamamlandığında sonuçlar ilçe ve baro yetkilileri tarafından tutuldu.

oy dağılımı:

Açılan sandıkların verilerine göre Ümit Kocasakal 9.970, İbrahim Özden Kaboğlu ise 6.860 oy aldı. Bu sonuçlara göre, henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu.

Kesin sonuçlar, seçim kurullarının resmi tutanaklarını açıklamasıyla kesinleşecek ve duyurulacaktır.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu