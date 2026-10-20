Köklerden yarınlara: İGÜ'de TEDxIstanbulGelisimUniversity 2026 Legacy buluşması

İGÜ, TEDxIstanbulGelisimUniversity 2026 – Legacy temasıyla fikirleri buluşturdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi, farklı disiplinlerden uzmanları ve öğrencileri bir araya getiren TEDxIstanbulGelisimUniversity 2026 - Legacy etkinliğine ev sahipliği yaptı. 17 Ekim 2026 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen program, "Legacy" yani miras temasını merkezine alarak geçmişten devralınan değerlerin bugünde nasıl yeniden yorumlanıp geleceğe taşınabileceğini tartıştı.

Etkinliğin yaklaşımı ve ana söylem:

Program, "RECEIVE-REDEFINE-BUILD" (Devral, Yeniden Tanımla, İnşa Et) söylemi çerçevesinde kurgulandı. Bu yaklaşım katılımcıları yalnızca geçmişten kalan değerleri gözden geçirmeye değil, bugünün kararlarının gelecekte bırakacağı etkileri de değerlendirmeye çağırdı. Sürdürülebilirlik, enerji güvenliği, yapay zekâ, liderlik ve gençlerin toplumsal dönüşümdeki rolü gibi başlıklar, hem bireysel hem kurumsal sorumluluklar ekseninde ele alındı.

Organizasyon ve öğrencilerin rolü:

Etkinliğin organizasyonunu ve moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Can Burak Nalbantoğlu yürüttü; etkinliğin lisans sahibi ve eş organizatörü ise Doç. Dr. Başak Özarslan oldu. Hazırlık sürecinde Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kantarcı, Arş. Gör. Zehra Makar ve akademik kadro ile birlikte bir öğrenci ekibi aktif rol üstlendi.

İGÜ öğrencileri konuşmacı iletişimi, içerik planlaması, sponsorluk çalışmaları, kurumsal iletişim, görsel tasarım, sosyal medya yönetimi, davetli koordinasyonu ve sahne arkası operasyonları gibi alanlarda sorumluluk aldı. Öğrenciler teori ile pratiği birleştirerek ekip çalışması, zaman yönetimi, kriz yönetimi ve profesyonel iletişim deneyimi kazandı; bu sayede etkinlik üniversitenin uygulamalı eğitim yaklaşımının somut bir örneği haline geldi.

Konuşmacılar ve öne çıkan meseleler:

Programda altı konuşmacı, "mirastan geleceğe" bakışın farklı boyutlarını paylaştı. WEC Dünya Genç Enerji Lideri Okan Yıldız, Son Vagon, Temiz Gelecek başlıklı konuşmasında artan enerji ihtiyacı ve enerji güvenliği çerçevesinde sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemini vurguladı ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ışığında nükleer enerjinin oynayabileceği rolü değerlendirdi.

ASTOR A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sercan Keskintaş liderliği güven, ekip çalışması ve hatalardan öğrenme üzerinden ele aldı; etkili liderliğin karar alma süreçlerinin ötesinde bireysel farkındalık ve ortak sorumluluk gerektirdiğini aktardı. AIMAI STUDIOS kurucusu Deniz Türkeri yapay zekâ uygulamalarının insan davranışlarıyla ilişkisini irdeleyerek dijital sorumluluk ve teknoloji kullanımı üzerinden geleceğe dair uyaranlarda bulundu.

Radyo programcısı Cem Arslan gençlik ve toplumsal eylem temasını işleyerek gençlerin düşüncelerini ifade etme, fikirlerinin arkasında durma ve toplumsal süreçlere aktif katılımın önemine dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi HYDTEC LAB kurucusu Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu ise iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gezegenin ekolojik sınırlarına dair bağlantılı sorunları ele alarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğini vurguladı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır konuşmasında gençlerin bilim ve teknolojiye erişiminin toplumsal gelişim açısından taşıdığı önemi anlattı ve vakfın yürüttüğü çalışmalardan örnekler sunarak yeteneklerin desteklenmesinin geleceğin inşasındaki rolünü öne çıkardı.

Ağ kurma ve fikir alışverişi:

Konuşmaların ardından düzenlenen networking bölümünde öğrenciler, akademisyenler, konuşmacılar ve sektör temsilcileri doğrudan iletişim kurma ve fikir alışverişinde bulunma imkânı buldu. Etkinlik boyunca enerji, çevre, teknoloji, liderlik ve toplumsal dönüşüm gibi farklı alanlar ortak gelecek perspektifiyle ilişkilendirildi ve katılımcıların birbirinden beslenen görüş alışverişleri öne çıktı.

TEDxIstanbulGelisimUniversity 2026 - Legacy, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin yenilikçi, öğrenci merkezli ve disiplinler arası eğitim anlayışını pekiştiren bir platform olarak akademik bilgi ile sektör deneyimlerini aynı sahnede buluşturdu. Öğrencilerin organizasyona aktif katılımı ve uzman isimlerle doğrudan etkileşim kurma fırsatı programın eğitsel ve sosyal boyutlarını güçlendirdi; etkinlik böylece hem bilgi paylaşımına hem de toplumsal etkileşime katkı sağladı.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, FARKLI DİSİPLİNLERDEN UZMAN İSİMLERİ ÖĞRENCİLER VE DAVETLİLERLE BULUŞTURAN TEDXISTANBULGELİSİMUNİVERSİTY 2026 – LEGACY ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.