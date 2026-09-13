Gelecek için kalem: Elazizder 350 yetim ve öksüz öğrenciye kırtasiye desteği

kırtasiye yardımı eğitim dönemi öncesi dağıtıldı:

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Elazizder), geleneksel hale getirdiği kırtasiye yardımı çalışmasını bu yıl da sürdürerek 350 yetim ve öksüz öğrenciye eğitim desteği sağladı. Yardımlar, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce temin edilip öğrencilere teslim edildi.

Derneğin düzenli olarak yürüttüğü bu faaliyet, öğrencilerin okul araç gereçleri ihtiyacını karşılarken aynı zamanda ailelerin eğitim sezonu başlangıcındaki maddi yükünü azaltmayı amaçlıyor. Kırtasiye paketleri, öğrencilerin derslere hazırlık sürecine destek verecek şekilde planlandı ve dağıtımı erkenden tamamlandı.

dağıtımın kapsamı ve hedefleri:

Elazizder’in kırtasiye desteği, hem eğitim eşitliğini teşvik etmeyi hem de çocukların okula motive bir şekilde başlamasını sağlamayı hedefliyor. Yapılan yardımların öncelikli amacı, ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle eğitim kaynaklarına erişimi sınırlı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmektir.

derneğin mesajı ve teşekkür:

Elazizder Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şahin, çocukların eğitim hayatında her noktada yanlarında olmayı önemsediklerini vurguladı. Şahin, "Elazizder olarak eğitimi, geleceğimizin en önemli temellerinden biri olarak görüyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kırtasiye yardımımızı bu yıl da sürdürerek 350 yetim ve öksüz öğrencimize ulaştırdık. Bizim için burada önemli olan sadece kırtasiye malzemesi ulaştırmak değil, çocuklarımızın eğitim hayatına başlarken yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluktur" dedi.

Şahin ayrıca, yapılan küçük katkıların gelecekte güçlü ve başarılı bireylerin yetişmesine zemin hazırlayabileceğini belirterek destek veren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

ELAZİZ KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ KIRTASİYE YARDIMI KAPSAMINDA BU YIL 350 YETİM VE ÖKSÜZ ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLADI