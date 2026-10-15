Gelecek için söz aldılar: Ağrı'da çocuk yaşta evliliklerle mücadele masaya yatırıldı

toplantının amacı ve kapsamı:

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında Ağrı’da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buluşma, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında gerçekleştirildi ve konunun bölgesel etkileri üzerine odaklandı.

çocuk hakları, eğitim ve sağlık üzerine değerlendirmeler:

Toplantıda, çocuk yaşta evliliklerin çocukların eğitim olanaklarını sınırladığı, fiziksel ve ruhsal sağlık risklerini artırdığı ve bireylerin kendi gelecekleri üzerinde karar alma haklarını ortadan kaldırdığı vurgulandı. Katılımcılar, çocukların eğitim haklarından yararlanmasının ve çocukluklarını özgürce yaşayabilmesinin önemine dikkat çekti.