Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Gelecek için söz aldılar: Ağrı'da çocuk yaşta evliliklerle mücadele masaya yatırıldı

UDER, AB Sivil Düşün desteğiyle Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu; çocuk yaşta evliliklerin eğitim, sağlık ve gelecek üzerindeki etkileri tartışıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gelecek için söz aldılar: Ağrı'da çocuk yaşta evliliklerle mücadele masaya yatırıldı

toplantının amacı ve kapsamı:

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında Ağrı’da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buluşma, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında gerçekleştirildi ve konunun bölgesel etkileri üzerine odaklandı.

çocuk hakları, eğitim ve sağlık üzerine değerlendirmeler:

Toplantıda, çocuk yaşta evliliklerin çocukların eğitim olanaklarını sınırladığı, fiziksel ve ruhsal sağlık risklerini artırdığı ve bireylerin kendi gelecekleri üzerinde karar alma haklarını ortadan kaldırdığı vurgulandı. Katılımcılar, çocukların eğitim haklarından yararlanmasının ve çocukluklarını özgürce yaşayabilmesinin önemine dikkat çekti.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu
images

Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet: 29 araçla 7/24 cenaze desteği
images

matbaa kapılarını sokak kedilerine açtı
images

Erzurum'da ruh sağlığının görünürlüğünü artırma çabası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce geçişinde zincirleme kaza: Üsküdar belediye başkan vekili de yaralandı

Sarıyer fabrikasında sel: 24 saat mahsur kalan işçiler ekiplerce kurtarıldı

Fidan ve Wang Yi Bakü'de bölgesel işbirliğini masaya yatırdı

Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor