Sinop'ta çocuklar ve huzurevi sakinleri kış için omuz omuza turşu kurdu

Etkinlikte sıcak paylaşımlar:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar ile Sinop Huzurevi sakinleri, kış hazırlıkları kapsamında bir araya gelerek birlikte turşu kurdu.

Etkinlikte miniklerin enerjisi ile huzurevi sakinlerinin deneyimi yan yana geldi; aynı sofrada yapılan hazırlıklar renkli görüntülere sahne oldu ve katılımcılar birlikte çalışmanın keyfini yaşadı.

Nesiller arası etkileşim:

Çocuklar ve yaşlılar arasında kurulan bu tür temaslar, basit günlük işleri paylaşmanın ötesinde karşılıklı öğrenme ve duygusal bağların güçlenmesine hizmet etti. Minikler, yaşlıların tarif ve anılarını dinlerken el becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Huzurevi sakinleri ise çocukların neşesiyle moral buldu; deneyimlerini aktararak hem kullanışlı bilgiler paylaştı hem de nesiller arası köprünün önemini gösterdi.

Toplumsal bağların güçlenmesi:

Kurulan turşular, etkinliğin somut sonucu olurken, süreç nesiller arası dayanışma ve aidiyet duygusunu pekiştirdi. Bu tür çalışmaların hem çocukların sosyal gelişimine hem de yaşlıların toplumsal hayata katılımına olumlu katkı sağladığı gözlendi.

Etkinlik, kış hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen anlamlı bir buluşma olarak katılımcılar arasında kalıcı anılar bıraktı ve toplum içinde paylaşımın önemini bir kez daha vurguladı.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE KALAN MİNİKLER İLE SİNOP HUZUREVİ SAKİNLERİ KIŞ HAZIRLIKLARINDA BİR ARAYA GELEREK TURŞU KURDU.