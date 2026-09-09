Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

Mağaza üreticiye doğrudan gelir sağlıyor:

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, el emeği üretimleri doğrudan tüketiciyle buluşturmayı sürdürüyor. Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açılan mağaza, faaliyetlerine başlangıçta 20 kadın kooperatifiyle başladı; bugün ise 41 kooperatifin ürünleri mağazada yer alıyor.

satışlar ve ekonomik katkı:

Mağaza, ağustos ayında toplam 1.262 ürün satışı gerçekleştirdi ve bu satışlardan elde edilen 273 bin lira doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı. Belediye, konsinye satış modeliyle her kooperatif için ayrı raf alanı oluşturuyor; ürünler ise üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

ürün çeşitliliği ve talep:

Mağazada en fazla ilgi görenler, kadınların el emeğiyle hazırladığı doğal gıda ürünleri oldu. Yaz sezonunun etkisiyle plaj çantaları ve plaj kıyafetleri de öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Ziyaretçiler erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşıyor; el emeği hediyelik eşyalar da rağbet görüyor.

Bu model, üretime katılan kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyor ve satış gelirlerinin doğrudan üreticiye aktarılmasıyla yerel ekonomiye somut katkı sağlıyor.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN, KADIN KOOPERATİFLERİNİN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYLE BULUŞTURMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KADIN KOOPERATİFLERİ ÜRÜN SATIŞ MAĞAZASI, AĞUSTOS AYINDA BİN 262 ÜRÜN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ.