Gelibolu'da her adımda bir iz mottosuyla 11. uluslararası maraton yapıldı

Çanakkale tarihi alanda 11. uluslararası gelibolu maratonu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu bu yıl 11. kez Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe 10 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı ve koşucular, savaş alanlarının tarihi atmosferinde sporu ve anmayı bir arada yaşadı.

Katılımcılar ve tören:

Maratona, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, daire müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Organizasyon, hem yerel hem uluslararası katılımla dikkati çekti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinliğin bu yılki mottosunu vurgulayarak, 'Çanakkale Zaferleri’nin 111. yıl dönümünde 11. defa Gelibolu Maratonu’nu Çanakkale tarihi alanda yapıyoruz. İsteyen yürüsün, isteyen koşsun ama gönüller bir olsun diyoruz. Her adımda bir iz var çünkü burada. Bu seneki mottomuz ‘‘her adımda bir iz’. Çünkü Çanakkale tarihi alan bölgesinde her adımda bir hatıra var. Şehitlerimizin hatırası için bugün burada yürüyeceğiz ve koşacağız.' şeklinde konuştu.

Parkurlar ve başlama noktası:

Maraton, dört farklı kategoride koşuldu: 10K, 21K, 40K ve 1915 metrelik Halk Koşusu. Yarışlar saat 09.00'da Namazgah Tabyası önünde başladı ve katılımcılar, doğal ve tarihî alanlar arasında parkurları tamamladı.

Etkinlikte amatör sporcu ve izleyicilerin deneyimleri de öne çıktı. Maratona ikinci kez katıldığını söyleyen Müzdelife Şahin, 'Çok gurur verici. Kızım da amatör olarak bir kulüpte koşuyor. Onlara eşlik ediyorum. Koşamasam da yürümek istiyorum. Gelibolu Maratonu’na katılmak çok güzel, gurur verici bir duygu.' dedi ve her yaş grubunu spora teşvik etti.

On yaşındaki minik sporcu Elif Orhan ise, '915 koşusuna katılacağım. Çok heyecanlıyım. Dün de çocuk koşusuna katıldım. Çok heyecan vericiydi... Biraz yorulacağım ama gayret edeceğim' ifadelerini kullandı.

Organizasyon, hem sportif bir etkinlik hem de Çanakkale'nin tarihî hafızasını canlı tutma amacı taşıyor; katılımcılar doğa içinde koşarken aynı zamanda bölgenin manevi ve tarihî atmosferini deneyimliyor.

ULUSLARARASI GELİBOLU MARATONU BU YIL 11. KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MARATONA 10 FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ KATILDI.