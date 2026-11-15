Dolar 50,3457 +0,13%
Euro 55,5500 -0,12%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,56 +0,03%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Gelinlik hayali gerçek oldu: Edirne'de Şebnem'in özel düğün töreni

Edirne'de 29 yaşındaki down sendromlu Şebnem Kuzu için ailesi ve dostlarının hazırladığı görkemli törenle gelinlik ve düğün hayali gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:31

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 22:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şebnem'in hayali gerçekleştirildi:

Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri, 29 yaşındaki down sendromlu Şebnem Kuzu için düzenlenen özel törene ev sahipliği yaptı. Ailesi ve yakın çevresinin desteğiyle hazırlanan organizasyon, gelinlik giyme ve düğün isteğinin gerçeğe dönüştüğü duygusal bir gün olarak kayda geçti.

Renkli karşılaşma ve takı merasimi:

Süslenen gelin arabasıyla konvoy eşliğinde tesise gelen Şebnem, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarıyla birlikte tören alanına giriş yaptı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği program, geleneksel takı merasimiyle başladı ve katılımcılar anı paylaşmak için bir araya geldi.

Müzik, dans ve duygusal anlar:

Tören boyunca Şebnem'in neşesi gözlerinden okunurken, müzik eşliğinde davetlilerle birlikte eğlendi. En özel anlardan biri ağabeyi Erdem Okumuş ile yaptığı dans oldu; bu an konuklara duygusal ve samimi anlar yaşattı. Günebakanlar adlı kadın darbuka ritim grubu ise performanslarıyla törene ayrı bir coşku kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, töreni pastayı keserek taçlandırdı ve mutluluğunu davetlilerle paylaştı. Organizasyon boyunca hem kutlama hem de topluluk hissi ön plandaydı.

Aileden teşekkür ve duygular:

Tören sonrası duygularını paylaşan anne Huriye Okumuş ve ağabey Erdem Okumuş, Şebnem'in mutluluğunu görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. "Çok mutluyuz" diyen aile, bu anlamlı günde yanlarında olan tüm yakınlara ve dostlara teşekkür etti.

Gün, Şebnem için planlanan gelinlik ve düğün hayalinin aile dayanışması ve toplumsal duyarlılıkla birleştiği bir kutlamaya dönüştüğünü gösterdi; etkinlik konukların paylaştığı samimi anılarla sona erdi.

Edirne&#039;de down sendromlu genç kızın düğün hayali gerçek oldu

Edirne'de down sendromlu genç kızın düğün hayali gerçek oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelinlik hayali gerçek oldu: Edirne'de Şebnem'in özel düğün töreni
images

Ara tatilde liseliler öğrenme macera parkında stres attı
images

Gönül bağı Perşembe'de güçlendi: Ersin Tatar ile KKTC bağı vurgulandı
images

Ebeveynler zikirmatik ve kumandayla bebekleri çağırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti

Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Saha dışı karar: Sakaryaspor Ümit Bozkurt ile vedalaştı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı