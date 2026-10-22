Gemlik'te iş yerinde çalışan dört aylık hamile kadına bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, bir telefon mağazasında çalışan Berna A. adlı kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda kadın ağır yaralanırken, olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında mağazadan çıkan dört aylık hamile kadının yardım çağrısı üzerine yakındaki bir bankaya sığındığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayı araştıran polis ekipleri, kısa süreli çalışma sonucu şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ağır yaralanan kadının aile fertleri ve yakınlarının haber üzerine hastaneye geldiği, yetkililerin olayla ilgili delil toplama ve ifade alma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayın sebepleri ve saldırının ayrıntılarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

GEMLİK İLÇESİNDE 4 AYLIK HAMİLE KADIN, UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI