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Meksika'da kader haftası: Antonelli şampiyonluğu bu hafta belirleyebilir

Formula 1 sezonunun 19. yarışı Hermanos Rodriguez Pisti'nde koşulacak; lider Kimi Antonelli, alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Meksika'da kader haftası: Antonelli şampiyonluğu bu hafta belirleyebilir

Meksika Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleşiyor:

Formula 1 takviminin 19. ayağı olan Meksika Grand Prix'si, Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden koşulacak. Yarış programına göre sıralama turları pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

Pist ve program:

Hermanos Rodriguez, yüksek irtifa ve viraj dizilimiyle bilinen bir parkur. 4,3 kilometrelik uzunluğu ve 71 turluk yarış mesafesi, takımların hem motor performansını hem de fren stratejilerini ön plana çıkarıyor. Zaman çizelgesi sıkışık olduğundan sıralama ve yarış performansı arasında hızlı adaptasyon kritik olacak.

geçmiş, rekor ve geçen yılın kazananı:

Meksika Grand Prix'si ilk kez 1963'te düzenlendi. Parkurda kaydedilen en hızlı tur, 2021'de Valtteri Bottas'ın attığı 1:17.774 zamanı olarak kayıtlarda bulunuyor. Geçen sezonun galibi ise Lando Norris oldu.

şampiyona tablosu ve sezon özeti:

Sezonda geride kalan 18 yarışa bakıldığında galibiyet dağılımı şu şekilde: Kimi Antonelli 9, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton 1'er zaferle öne çıktı. Bu dağılım, şampiyonluk mücadelesinin hem bireysel hem de takım bazında nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Pilotlar klasmanının ilk beşi şu şekilde: 1 - Kimi Antonelli (İtalya): 365 puan, 2 - George Russell (Büyük Britanya): 242 puan, 3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241 puan, 4 - Max Verstappen (Hollanda): 236 puan, 5 - Charles Leclerc (Monako): 233 puan. Takımlar sıralamasında ise Mercedes 607 puanla liderliğini koruyor; onu Ferrari 474, Red Bull 355, McLaren 355 ve Racing Bulls 102 puanla takip ediyor.

Bu veriler ışığında Meksika Grand Prix'si, hem sezonun genel dengelerini netleştirebilecek hem de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek bir durak olarak öne çıkıyor. Kimi Antonelli'nin alacağı sonuca göre şampiyonluğun bu hafta sonu ilan edilme olasılığı, yarışa ayrı bir gerilim katıyor.

FORMULA 1&#039;DE SIRADAKİ DURAK MEKSİKA (ARŞİV)

FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK MEKSİKA (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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