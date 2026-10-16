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Genç Akademi ile Akçakoca'da sağlık bilinci güçlendi

Akçakoca'da Genç Akademi kapsamında üniversite öğrencilerine sıtma farkındalığı, kalp sağlığı ve sigarayı bırakma konularında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Genç Akademi ile Akçakoca'da sağlık bilinci güçlendi

Akçakoca'da gençlere yönelik sağlık eğitimi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Genç Akademi programı çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik bir sağlık eğitimi gerçekleştirildi. Organizasyonu Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü üstlendi ve etkinlik KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapıldı. Program, Sağlık Bakanlığı'nın toplum sağlığını güçlendirme hedefiyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda planlandı.

Eğitimde öne çıkan konular:

Eğitimin temelini, Dr. Beyzanur Güleç tarafından verilen sıtma farkındalığı sunumu oluşturdu. Katılımcılara hastalığın belirtileri, korunma yolları ve erken tanının önemi anlatıldı. Ayrıca program kapsamında kalp sağlığı ve sigarayı bırakma konularında da bilgilendirme yapıldı; bu bölümlerde yaşam tarzı değişikliklerinin ve erken müdahalenin rolü vurgulandı.

Uygulamalı bilgilendirme ve yönlendirme:

Sağlık ekipleri, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıttı ve hizmete erişim konusunda yönlendirmelerde bulundu. Program sonrası, talepte bulunan öğrencilere karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigara kullanımıyla ilgili bireysel geri bildirim verildi. Ayrıca katılımcılara Dünya Kalp Günü ile sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi sağlandı.

Etkinlik, gençlerin sağlık konularında bilinçlenmesine katkı sağlamak ve erken farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi. Sağlık müdürlüğü yetkilileri benzer bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE GENÇ AKADEMİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE GENÇ AKADEMİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SAĞLIK PROGRAMI DÜZENLENDİ. EĞİTİMDE SITMA HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKİLİRKEN KALP SAĞLIĞI VE SİGARAYI BIRAKMA KONUSUNDA DA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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