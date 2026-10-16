Tarım kooperatiflerinin mali yönetimini güçlendirmeye yönelik eğitim programı başladı

Program hakkında:

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında, S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kastamonu Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) için planlanan eğitim programı başladı. Program 5 gün sürecek ve kooperatifin kurumsal ile mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde temel finansal okuryazarlık konularının yanı sıra bütçeleme, nakit akışı yönetimi, finansal tabloların analizi, maliyet hesaplama ve fiyatlandırma gibi başlıklara yer veriliyor. Ayrıca muhasebe ve kayıt tutma sistemleri ile finansmana erişim konuları katılımcılara aktarılacak şekilde programa dahil edildi.

Uygulamalı çalışmalar:

Teorik anlatımların desteklenmesi amacıyla programda örnek bütçeler ve finansal tablolar üzerinden uygulamalı analizler yapılıyor. Bu uygulamalar, katılımcıların öğrendikleri yöntemleri kooperatiflerin günlük işleyişine doğrudan uyarlayabilmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenleniyor.

Beklenen etkiler:

KUZKA’nın teknik desteğiyle yürütülen çalışma, Köy-Koop bünyesindeki yönetici, çalışan ve ortakların finansal bilgi düzeyini yükselterek bütçe planlama, maliyet kontrolü ve finansal kaynakların yönetimi gibi alanlarda daha sağlıklı kararlar alınmasını amaçlıyor. Programın, kooperatifin mali yapısının güçlenmesine katkı sağlaması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına destek olması bekleniyor.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSININ TEKNİK DESTEĞİYLE DÜZENLENEN VE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN MALİ YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN AMAÇLANDIĞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI.