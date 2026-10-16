Havza'da hafızlık kursu ve müftülük binası inşaatında son aşama

Toplantıda değerlendirilen son durum:

Samsun’un Havza ilçesinde yapımı süren Hafızlık Kur’an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası projelerinin güncel aşamaları, ilçe merkezindeki din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında ele alındı. Toplantıya Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı başkanlık etti; Diyanet Gençlik Merkezi'nde imam-hatipler ile müezzin-kayyımlar hazır bulundu.

Müftülük hizmet binasında yapılan çalışmalar:

Toplantıda edinilen bilgilere göre, Müftülük Hizmet Binası’nın dış cephe çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. İç kısımda ise elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri döşeme işlemleri devam ediyor; bu altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından iç mekan düzenlemelerine ağırlık verilecek.

Hafızlık Kur’an Kursu inşaatındaki ilerleme:

Hafızlık Kur’an Kursu binasında inşaat çalışmaları sürüyor. Dış cephede kaba sıva işlemlerinin devam ettiği ve binanın pencere ile cam montajı aşamasına gelindiği katılımcılara aktarıldı. Toplantıda, kursun eğitim donanımı ve iç düzenlemeleri için izlenecek adımlar da ele alındı.

Cemil Alıcı başkanlığındaki istişarede, projelerin tamamlanmasında ortak gayret ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Katılımcılar, her iki yapının Havza’nın dinî eğitim altyapısına ve müftülük hizmetlerine katkı sağlayacağı beklentisiyle projelerin en kısa sürede hizmete açılması hedefini teyit etti.

HAFIZLIK KUR’AN KURSU VE MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR