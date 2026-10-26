Şahinbey'de sağlık riski oluşturan ciğer satan işletme üç gün kapatıldı

işyeri sağlık gerekçesiyle geçici süreyle kapatıldı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri gıda denetimleri kapsamında son kullanma tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer sattığı tespit edilen bir iş yerini geçici olarak kapattı. Yapılan kontrol sonrası mevzuata aykırı ürünlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

denetimlerin kapsamı:

Zabıta ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kasap ve gıda satışı yapan işletmelerde rutin kontrollerini sürdürüyor. Tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin tutanak tutuldu, mevzuat gereği alınması gereken idari yaptırımlar uygulandı ve halk sağlığını riske atan ürünlerin satışının önüne geçildi.

halk sağlığı kırmızı çizgimiz:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu görevli ekiplerin denetim kararlılığını vurguladı. Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının öncelikli olduğunu belirterek son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına müsaade edilmeyeceğini ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, benzer ihlallerin önlenmesi için işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

İlçe zabıta ekipleri, gıda güvenliğini sağlama amaçlı denetimlerine devam edecek ve tespit edilen ihlallerle ilgili yasal süreçleri işletmeye devam edeceklerini bildirdi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 10 KİLOGRAM CİĞER SATTIĞI BELİRLENEN İŞ YERİNİ 3 GÜN SÜREYLE KAPATTI. BAŞKAN MEHMET TAHMAZOĞLU, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UYGULAMALARA KARŞI DENETİMLERİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEĞİNİ İFADE ETTİ.