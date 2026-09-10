Genç binici Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria balkan sahnesine hazırlanıyor

Tanfer Spor Kulübü'nden milli temsil

Tanfer Spor Kulübü'nün yetiştirdiği 21 yaşındaki binici Ayşe Zeynep Özcan ve kulüp bünyesinde yetişen atı Gloria, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde Romanya'nın Buftea kentinde düzenlenecek 100 kilometre Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İkilinin aynı çatı altında uzun soluklu bir eğitim ve hazırlık sürecinden geçmesi, milli takıma seçilmelerinde belirleyici oldu. Kulübün sporcu ve at birlikteliğini merkeze alan çalışma anlayışı, bu davetin temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hazırlık ve yarışa yaklaşım:

Endurance branşının gerektirdiği dayanıklılık, kondisyon ve sporcu-at uyumuna dayalı program, antrenör İrem Kavraz yönetiminde yoğun şekilde sürdürülüyor. Özcan ile Gloria, 100 kilometrelik zorlu parkurda tempo yönetimi ve fiziksel dayanıklılık odaklı antrenmanlarla parkura hazırlanıyor.

CEI kapsamındaki YJ kategorisinin genç binicilere yönelik olduğunu ve 1 yıldız seviyesinin uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarını kapsadığını hatırlatan ekip, şampiyonada hem bireysel performans hem de milli takım başarısına katkı hedefliyor.

Kulübün artan başarı grafiği:

Tanfer Spor Kulübü için bu seçim, kulübün yetiştiricilik ve sporcu geliştirme vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Geçtiğimiz sezon antrenör İrem Kavraz ile atı Lavinia'nın CEI 100 km Senior kategorisinde Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlaması, kulübün uluslararası arenadaki iddiasını güçlendirmişti.

Bu yıl Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria'nın milli takıma seçilmesiyle Tanfer Spor Kulübü, üst üste ikinci kez sporcularıyla milli takımda yer alma başarısı gösterdi. Kulüp yönetimi, şampiyonadaki performansın önümüzdeki sezon için endurance programının uluslararası hedeflerini ve ortak projelerini şekillendireceğini belirtiyor.

Buftea'da düzenlenecek organizasyonda ikili, ay-yıldızlı formayla parkura çıkarak hem kişisel hem de kulüp düzeyinde başarı hedefliyor.

TANFER SPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ BİNİCİSİ AYŞE ZEYNEP ÖZCAN VE KULÜP BÜNYESİNDE YETİŞEN ATI GLORİA, BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK.