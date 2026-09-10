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Uşak'ta köylerin gündemi valilikte: muhtarların talepleri öncelikte

Uşak Valisi Serdar Kartal, merkez ilçe köy muhtarlarıyla buluşarak köy çalışmalarını, iletilen talep ve önerileri ve hizmetlerin etkinliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta köylerin gündemi valilikte: muhtarların talepleri öncelikte

buluşmanın özeti:

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentte görev yapan merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya gelerek doğrudan görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada muhtarlar köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı; Vali Kartal ise iletilen talep ve önerileri dinledi ve not aldı.

muhtarların yerel hizmetlerdeki rolü:

Vali Kartal, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü işlevi gördüğünü vurguladı. Muhtarların sahip olduğu bilgi, birikim ve saha tecrübesinin, yerel hizmetlerin planlanması ve önceliklendirilmesinde belirleyici olduğunu belirtti. Bu sayede ihtiyaçların doğru tespit edilmesinin ve hizmetlerin sahaya uygun biçimde şekillenmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

iletişim ve hizmetlerin etkinleştirilmesi:

Toplantıda, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının öncelikler arasında olduğu kaydedildi. Vali Kartal, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki güçlü iletişim ve koordinasyonun hizmetlerin zamanında ulaşmasında kritik rol oynadığını söyledi ve köylerin ihtiyaçlarının imkânlar doğrultusunda çözümü için ilgili kuruluşların çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Ayrıca devletten vatandaşa kesintisiz erişim hedefiyle muhtarlarla yakın iletişimin devam edeceği vurgulandı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, KENTTE GÖREV YAPAN MERKEZ İLÇE KÖY MUHTARLARIYLA BİR ARAYA...

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, KENTTE GÖREV YAPAN MERKEZ İLÇE KÖY MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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