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Mezitli'de altyapı izlerini silen 11,5 kilometrelik yol yenileme çalışması

Mezitli'de altyapı sonrası bozulan yollar, Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde sıcak asfalt ve sathi kaplamayla toplam 11,5 km yenilendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Mezitli'de altyapı izlerini silen 11,5 kilometrelik yol yenileme çalışması

Mezitli'de altyapı izlerini silen 11,5 kilometrelik yol yenileme çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle deformasyon oluşan yolların yenilenmesine devam ediyor. Esenbağlar Mahallesi'ndeki sokaklar sıcak asfalt ile kaplanarak kısa sürede yenilendi; altyapısı tamamlanan yollar hızla iş programına alındı.

çalışmanın detayları:

Ekipler Anayurt Mahallesi'nde çalışmalara 43002 Sokak'ta başladı ve mahalle sınırları içinde Kanal Caddesi'nde de çalışma gerçekleştirdi. Ardından Esenbağlar Mahallesi'nde 71019 Sokak'ta sathi asfalt kaplama uygulandı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sathi kaplama asfalt ile yenilendi.

muhtarın değerlendirmesi:

Mezitli Esenbağlar Mahalle Muhtarı Yaşar Kocaoğlu, bozuk yolların düzeltilmesinden dolayı Başkan Vahap Seçer ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Kocaoğlu, "Yollarımız bozuktu ve fazlasıyla yenilendi. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Esenbağlar ve Anayurt mahalle aralarımız da güzel oldu. Bu yol yapılmasaydı vatandaş, bahçe yollarında mağduriyet yaşamaya devam edecekti" dedi.

Muhtar ayrıca muhtarlıkların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, "Yolumuzun yenilenmeye ihtiyacı vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi hızlı bir şekilde yolumuzu yeniledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

MERSİN’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARIN YENİLENMESİ KAPSAMINDA SICAK ASFALT VE...

MERSİN’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARIN YENİLENMESİ KAPSAMINDA SICAK ASFALT VE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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