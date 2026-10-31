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Genç gönüllüler çocuk evlerinde oyun ve paylaşım için buluştu

Gençlik Merkezi gönüllüleri, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla buluştu; oyun ve sohbetle sosyal etkileşim ile paylaşma alışkanlığı desteklendi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç gönüllüler çocuk evlerinde oyun ve paylaşım için buluştu

Genç gönüllüler çocuk evlerinde oyun ve paylaşım için buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla Gençlik Merkezi gönüllüleri bir araya geldi. Etkinlik samimi bir ortamda gerçekleşti; çocuklar ve gönüllü gençler birlikte vakit geçirip sohbet etti, oyunlar oynadı.

Buluşmanın içeriği:

Etkinlikte grup oyunları, sohbet ve ortak aktiviteler yer aldı. Amaç, çocukların sosyal etkileşimlerini artırmak, paylaşma duygusunu desteklemek ve çocukların birbirleriyle kurduğu iletişimi güçlendirmekti. Katılımcılar birbirine eşlik ederek güven ve empati ortamı oluşturdu.

İl müdürünün değerlendirmesi:

Nejat İlhan etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyen ve kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunan bu tür buluşmaları önemsiyoruz. Gönüllü gençlerimizin çocuklarımızla bir araya gelmesi, aralarındaki iletişimi ve paylaşma duygusunu güçlendiriyor."

Etkinlik, çocukların günlük yaşamlarında sosyal bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlarken gönüllü gençlere de deneyim ve sorumluluk bilinci kazandırdı.

GÖNÜLLÜ GENÇLER ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARLA BULUŞTU

GÖNÜLLÜ GENÇLER ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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