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Samsun’da kış spor okulları başladı, gençlere çok branşlı eğitim imkânı sunuldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi kış spor okulları için 20-30 Ekim 2026'da çevrim içi başvurular başladı; çocuk ve gençlere çeşitli branşlarda eğitim verilecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsun’da kış spor okulları başladı, gençlere çok branşlı eğitim imkânı sunuldu

Kış spor okulları detayları

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları için başvurular başladı. Program, farklı yaş gruplarına yönelik birden çok branşta düzenlenen eğitimlerle katılımcılara spor yapma fırsatı sunuyor.

Branş ve yaş grupları:

Program kapsamında yer alan eğitimlerde branşların ve yaş gruplarının dağılımı şu şekilde planlandı: Futbol eğitimleri, 6-11 yaş aralığındaki erkek çocuklarına yönelik olarak hafta içi her gün SBB Antik Tiyatro Haluk Ulusoy Tesislerinde; Voleybol eğitimleri 9-11 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik cumartesi günleri SBB Spor Tesislerinde; Badminton eğitimleri 8-14 yaş grubundaki kız ve erkek çocukları için cumartesi ve pazar günleri aynı tesiste planlandı.

Tekvando çalışmaları 7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklarına yönelik olarak cumartesi ve pazar günleri Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda; Güreş branşı 9-15 yaş aralığındaki erkek çocuklar için hafta içi her gün Atakum Sporcu Fabrikasında; Boks eğitimleri 9-15 yaş aralığındaki kız ve erkek katılımcılara pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda verilecek. Halk oyunları çalışmalarında ise 15-20 yaş arası katılımcılar pazartesi ve çarşamba, 20-30 yaş arası katılımcılar salı ve perşembe günleri SBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünde eğitimlere katılabilecek.

Kontenjan ve kayıt koşulları:

Branşlara göre kontenjan uygulaması değişiklik gösteriyor. Futbol, tekvando, boks, güreş ve halk oyunları branşlarında kontenjan sınırı bulunmazken voleybol ve badminton branşlarında sınırlı kontenjan uygulanacak.

Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler başvurularını 20-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Her katılımcı yalnızca bir branş seçebilecek; kayıt sırasında öğrencilerin kronik rahatsızlıkları, alerjileri, özel beslenme ihtiyaçları veya düzenli kullandıkları ilaçlar varsa bu bilgiler eksiksiz bildirilmeli. Veli izin belgesi ve muvafakatnamenin imzalanarak kursların başlayacağı 2 Kasım tarihinde antrenörlere teslim edilmesi isteniyor. Çevrim içi kayıt işlemini tamamlamayan öğrenciler kurslara katılamayacak.

Kayıt yaptırmak isteyenler, belediyenin internet sitesindeki sporcu kaydı formunu doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor. SBB, programın amacını katılımcıların fiziksel gelişimini desteklemek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak olarak açıklıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE KATKI...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK VE SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN KIŞ SPOR OKULLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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