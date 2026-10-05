Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

Kırkağaçlı genç 1 buçuk yılda hafız oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Ali Fakı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Haluk Alev, yaklaşık 1 buçuk yılda hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Ailenin düzenlediği hayır töreninde mahalle sakinleri bir araya geldi ve genç hafız tebrik edildi.

Tören ve kutlama:

Anne Dilek ve baba İsmail Alev çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa komşular, dostlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Katılımcılar, genç hafıza para ve altın takarak mutluluğuna ortak oldu. Program, din görevlileri Hasan Hüseyin Türker, Mehmet Ali Özyaka ve Yakup Açıkgöz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve mevlit okunmasıyla başladı.

Duayı Kırkağaç Ayanzade Kur'an Kursu Derneği Başkanı Muzaffer Avcı yaptı. Emekli din görevlisi Necati Kavalcı ise törende hafızlığın önemi ve toplumdaki yeri üzerine konuştu.

Katılımcılara sunulan ikramlarda kapama, çorba, kavurma, pilav, keşkek, nohut, ayran, turşu ve höşmerim yer aldı. Tören sonunda aile, programa katılanlara teşekkür etti.

Hafızlık süreci ve icazet:

Ayanzade Kur'an Kursu Hafızlık Hocası Mustafa Durhan, Haluk Alev'e icazet belgesini takdim ederek başarısından dolayı tebrik etti. Kursun ve ailenin verdiği yoğun destekle tamamlanan eğitim süreci, gencin kısa sürede ezber ve tecvid becerilerini geliştirmesiyle dikkat çekti.

Gelecek planları:

Hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Haluk, bu yıl başladığı İmam Hatip Lisesi eğitimine devam edeceğini belirtti. Haluk, "Bitirince kamu yönetimi ya da siyasal okumak istiyorum. Ben de İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi gibi bakan olmayı düşünüyorum" diyerek hedefini açıkladı. Ailenin ve mahallenin desteğiyle genç hafızın eğitim ve kariyer planları da topluluk tarafından ilgiyle karşılandı.

Programın sonunda baba İsmail Alev misafirlerine teşekkür ederek, oğullarının bu başarısını paylaşan herkese minnettarlığını bildirdi.

AYANZADE KUR’AN KURSU HAFIZLIK HOCASI MUSTAFA DURHAN (SAĞDAKİ), HAFIZLIĞINI 1,5 YILDA TAMAMLAYAN HALUK ALEV’E (SOLDAKİ) İCAZET BELGESİNİ VEREREK TEBRİK ETTİ.