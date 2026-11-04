Genç hentbolcular Muğla'da il birinciliği için kozlarını paylaşıyor

Turnuva Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda başladı

Muğla’da düzenlenen Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Karşılaşmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonunda gerçekleştiriliyor ve farklı okullardan gelen takımlar il birinciliği için sahaya çıkıyor.

Turnuva atmosferi:

Salonlarda tempo ve rekabet yüksek. Genç sporcular hücum ve savunma organizasyonlarını sergilerken, antrenörlerin yönlendirmeleri ve hakem kararları maçların seyrini belirliyor. İzleyiciler ve takım yetkilileri, oyuncuların performanslarını yakından takip ederek heyecana ortak oluyor.

Eğitim ve destek:

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Etkinlikte okulların, öğretmenlerin, antrenörlerin ve hakemlerin katkıları ön plana çıkarken, yetkililer okul sporlarının gençlerin sportif ve sosyal gelişimindeki rolüne vurgu yapıyor. Yapılan paylaşımda, sporun ve sporcunun her zaman desteklenmeye devam edileceği belirtilerek katılımcılara başarı dilekleri iletildi.

İl birinciliği müsabakaları, gençlere rekabet ortamı sunmanın yanı sıra takım çalışması, disiplin ve spora bağlılık gibi kazanımlar sağlayarak yerel spor ekosistemine katkı veriyor.

MUĞLA’DA GENÇ HENTBOLCULAR İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN SAHADA