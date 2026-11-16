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İncirliova’da sanat rüzgârı: 'Sil Baştan' ilçeyle buluştu

İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği'nde Aydın Büyükşehir desteğiyle sahnelenen 'Sil Baştan', ünlü oyuncularla izleyicilere keyifli bir akşam sundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İncirliova’da sanat rüzgârı: 'Sil Baştan' ilçeyle buluştu

İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği'nde 'Sil Baştan' sahnelendi

İncirliova’da düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği programı, tiyatro gösterisiyle devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sahnelenen 'Sil Baştan' adlı oyun, ilçe sakinlerini bir araya getirerek sanat dolu bir akşam yaşattı.

oyun ve oyuncu kadrosu:

Gösteride yer alan oyuncular arasında Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Hüseyin Yıldırım ve Metin Kurt bulunuyordu. Sahne performansları ve seyirci etkileşimi, izleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.

belediye ve izleyicilerden yoğun ilgi:

Gösteriyi İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile belediye başkan yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı takip etti. Ayrıca İncirliova Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Ceylan ile İncirliova Doğu ve Güneydoğulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Taylan Boylu da salonda yer aldı.

Başkan Kaya, oyuncuların performanslarını tebrik ederek organizasyona katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Kaya, ilçe yaşamını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeyi hedeflediklerini ve her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlik, yerel açıdan kültür-sanat programlarının önemini bir kez daha gösterirken, katılımcılar için unutulmaz bir akşam olarak kayda geçti.

İNCİRLİOVA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA SAHNELENEN “SİL BAŞTAN” ADLI TİYATRO OYUNU...

İNCİRLİOVA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA SAHNELENEN “SİL BAŞTAN” ADLI TİYATRO OYUNU, SANATSEVERLERDEN İLGİ GÖRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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