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Genç sporculara yönelik performans yönetimiyle başarıya hazırlık

Bilecik Gençlik Merkezi'nde güreşçi ve tekvandoculara stres, duygu ve performans yönetimi eğitimi verildi; sporculara psikolojik destek sağlandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç sporculara yönelik performans yönetimiyle başarıya hazırlık

Genç sporculara yönelik performans yönetimiyle başarıya hazırlık

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, il merkezinden gelen genç güreşçi ve tekvandoculara stres, duygu ve performans yönetimi konuları aktarıldı. Etkinlik, sporcuların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal açıdan da güçlenmesini hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Programda stresle başa çıkma teknikleri, duyguları tanıma ve düzenleme yöntemleri ile performans odaklı zihinsel hazırlık stratejileri ele alındı. Katılımcılar teorik sunumların yanında uygulamalı egzersizler ve grup çalışmalarıyla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu; etkinlikler gençlerin motivasyonunu artırmaya yönelik olacak şekilde planlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir eğitimle ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Gençlerimizin sportif başarılarının yanında zihinsel ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi önemsiyoruz. Sporcularımızın stres ve performans yönetimi konusunda bilinçlenmeleri, hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacaktır". İl müdürlüğü benzer çalışmaların süreceğini bildirdi.

BİLECİK&#039;TE GENÇ SPORCULARA PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

BİLECİK'TE GENÇ SPORCULARA PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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