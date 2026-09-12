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Kayseri'den dünya sahnesine Sevim Nur'un hedefi şampiyonluk

Kasım 2026'da Kore'de düzenlenecek Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Kayserili milli sporcu Sevim Nur Türkmen altın madalyayı hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'den dünya sahnesine Sevim Nur'un hedefi şampiyonluk

Sevim Nur Türkmen dünya şampiyonluğuna odaklandı

Paralimpik TaeKwonDo'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Sevim Nur Türkmen, Kasım 2026'da Kore'de düzenlenecek TaeKwonDo Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor. Milli sporcu, hem ülkenin hem de memleketi Kayseri'nin gururu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Milli başarı ve şampiyona bilgileri:

Sevim Nur'un yükselişi, 2026 yılı Şubat ayında Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Paralimpik Türkiye TaeKWonDo Şampiyonası'nda 47 kg kategorisinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğuyla perçinlendi. Bu başarı, onun için milli takıma giden yolda belirleyici bir adım oldu ve uluslararası arenada madalya hedefini somutlaştırdı.

Hazırlık süreci ve antrenör yorumu:

YayTanSay Kulübü bünyesinde, milli takım antrenörü Yunus Emre Sayan yönetiminde antrenmanlara devam eden Sevim Nur, disiplinli bir hazırlık programı uyguluyor. Sporcu, "Milli formayı in iyi şekilde giyerek, altın madalyanın sahibi olmak istiyorum. Emeklerinden ötürü antrenörlerime teşekkür ediyorum" diyerek hedefini ve takımına minnettarlığını dile getirdi.

Milli Takım Antrenörü Yunus Emre Sayan ise sporcusuna güveniyor ve söz konusu şampiyonada sadece madalya kazanmanın değil, paralimpik sporun gücünü göstermek ve "sporun hiçbir engel tanımadığı" mesajını taşımak için mücadele edeceklerine inandıklarını belirtti.

Sevim Nur'un hedefi, ulusal başarıyı uluslararası bir zafere dönüştürmek; bu süreçte antrenör desteği, kulüp altyapısı ve elde edilen Türkiye şampiyonluğu kritik bir rol oynuyor. Kasım 2026'deki Kore organizasyonu, onun için kariyerinin dönüm noktalarından biri olmaya aday.

TAEKWONDO PARALİMPİK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA HAZIRLANAN SEVİM NUR TÜRKMEN’İN HEDEFİ ALTIN MADALYA...

TAEKWONDO PARALİMPİK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA HAZIRLANAN SEVİM NUR TÜRKMEN’İN HEDEFİ ALTIN MADALYA KAZANMAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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