Tulum sesiyle gün ağardı: Kaçkar by UTMB 100K Ayder'de start aldı

Kaçkar by UTMB 100K Ayder yaylasından sabaha karşı başladı

Kaçkar by UTMB’nin en zorlu parkurlarından biri olan 100K yarışı, Ayder Yaylası’ndan sabah saat 04.00’te verilen startla başladı. Başlangıç anında Karadeniz’in simgesi tulum sesi yükseldi ve sporcular Kaçkar Dağları’nın zorlu etabına doğru yola çıktı.

start anı ve tulum sesi:

Etkinliğin ikinci yılında düzenlenen organizasyonda, start anı hem görsel hem de işitsel bir atmosfer sundu. Tulumların çaldığı anlarda sporcular, erken saat ışığında parkurun ilk kesitlerine adım attı. Organizasyon, uluslararası katılıma açık olan ve Türkiye’nin ilk UTMB World Series etkinliği olma özelliğini taşıyor.

bakanlık ve yerel yetkililerden mesajlar:

Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Şimşek ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile beraberindeki heyet verdi. Startta konuşan Vali Baydaş, etkinliğin muhteşem bir atmosferde başladığını belirterek sporculara gün boyu başarı diledi.

Safa Koçoğlu Gürsoy ise organizasyonun ikinci kez düzenlenmesinden duyulan memnuniyeti vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı: "Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı’nı sporun yüzyılı olarak tanımlıyor. Bu anlamda biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her fırsatta dünya prestijine sahip birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Burada halkın da çok büyük bir desteği var. Karadeniz’in eşsiz doğasında tüm sporculara başarılar diliyoruz"

Yarışta toplam 149 profesyonel sporcunun mücadele ettiği açıklandı. Kaçkar by UTMB kapsamında gün boyunca farklı kategorilerde yarışlar devam edecek ve katılımcılar Ayder Yaylası’ndan başlayıp Kaçkar Dağları’nın etkileyici coğrafyasında zorlu parkurları tamamlamak için mücadele edecek.

KAÇKAR BY UTMB’NİN EN ZORLU PARKURLARINDAN 100K YARIŞI, SAAT 04.00’TE TULUM SESLERİ EŞLİĞİNDE BAŞLADI.