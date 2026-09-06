Genç üniversitenin hidrojen zaferi: SUBÜ TETRA ekibi TEKNOFEST 2026'da ilk iki sırayı aldı

SUBÜ TETRA takımı TEKNOFEST 2026'da hidromobilde ilk iki sırayı aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları'nın hidromobil kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Takımın iki hidromobil aracı yarışta birincilik ve ikincilik elde ederken, elektromobil aracı da genel klasmanda ilk 10 içinde yer aldı.

yarışa katılım ve sonuçlar:

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altında hazırlanan SUBÜ TETRA Takımı, organizasyona üç araçla katıldı. Hidromobil kategorisinde gösterilen performans, ekip içindeki mühendislik çalışmaları ve saha optimizasyonlarının sonucu olarak ilk iki sıranın paylaşılmasını sağladı. Elektromobil aracın ilk 10'da tamamlaması da takımın çok yönlü hazırlığını ortaya koydu.

ödül ve teknik destek:

Yarışta hidromobil araçlara hidrojen yakıt hücresi tedariki, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından sağlandı. Elde edilen derecelerle ekip, toplam 450 bin lira ödülün sahibi oldu ve teknik tedarik desteğinin yarış başarısındaki rolü öne çıktı.

rektörün değerlendirmesi:

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık sosyal medya paylaşımında üniversitenin başarısını şu sözlerle ifade etti: Üniversitemiz adına önemli bir dereceye daha imza attık. Yıllardır bilgi ve tecrübe birikimimizin üzerine koyarak ilerlediğimiz elektrikli araç yarışlarında iki aracımızla ilk iki sırada yer aldık. Üç araçla katıldığımız yarışmada hidromobil araçlarımız ilk iki sırayı alırken, elektromobil aracımız ise ilk 10’a girmeyi başardı. Emek veren öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Henüz 8 yaşındaki bir üniversite olarak rüştümüzü birçok alanda ispatladık ve şehrimizin adını birçok platformda temsil ettik

Takımın başarısı, üniversitenin genç yapısına rağmen teknoloji yarışmalarında sürdürülebilir bir yetkinlik kazandığını gösteriyor. SUBÜ ve TETRA Takımı, hem teknik iş birlikleri hem de öğrenci odaklı proje yönetimiyle önümüzdeki dönemlerde de benzer başarılara aday görünüyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TETRA TAKIMI, TEKNOFEST 2026 ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI HİDROMOBİL KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK VE İKİNCİLİK ELDE EDEREK TOPLAM 450 BİN LİRALIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.