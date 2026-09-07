Teknoloji gündemi Alanya'ya taşındı: ALKÜ'de 4. teknoloji günleri

4. Teknoloji Günleri ALKÜ ev sahipliğinde gerçekleşti:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), teknoloji, yapay zekâ, siber güvenlik ve dijital dönüşüm odaklı etkinlik serisinin dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. İlk üçü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Teknoloji Günleri'nin bu yılki buluşması ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversitenin teknoloji alanındaki yenilikleri yakından takip etme ve bu alanda öncü kurum olma hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

katılımcılar ve oturumlar:

Program, alanlarında öne çıkan akademisyen ve uzmanların sunumlarıyla zenginleşti. Etkinlikte; ABD Portland Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuğrul Daim, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Nuri Başoğlu, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Haydar Yalçın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nden (MARSEC) Albay Özden Koral, İsviçre Swiss Business School'dan Doç. Dr. Eyüp Kahveci ve ALKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gülin Bolatan bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu başta olmak üzere ALKÜ akademik kadrosu etkinlikte yoğun katılım gösterdi.

akademi ve sektör arasında bilgi paylaşımı:

Oturumlarda yapay zekânın uygulama alanlarından siber güvenlik stratejilerine, dijital dönüşüm süreçlerinin yönetimine kadar geniş bir yelpazede tartışmalar yapıldı. Konuşmacılar, teknolojik dönüşümün kurumlar ve toplum için taşıdığı fırsatları ve riskleri değerlendirdi; uygulamalı örnekler ve saha deneyimleri paylaşıldı. Etkinlik boyunca akademi ile sektör arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine vurgu yapıldı.

Program sırasında ALKÜ ile ortak yürütülecek projelere dair müjdeler verildi ve bu tür iş birliklerinin sürdürülebilir inovasyon için önemi ön plana çıktı. Etkinliğin düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür edilirken, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve üniversite ekibine takdir ifadeleri iletildi. 4. Teknoloji Günleri, katılımcılara güncel teknolojik gelişmeleri değerlendirme ve yerel-uluslararası iş birlikleri geliştirme fırsatı sundu.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) TEKNOLOJİ, YAPAY ZEKÂ, SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA ÖNEMLİ AKADEMİSYEN VE UZMANLARIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 4. TEKNOLOJİ GÜNLERİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.