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Mesleki eğitimle üniversitelere meydan okuyan DOSTEK Koleji TEKNOFEST başarısı

DOSTEK Koleji, 2026 TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarında üniversite takımlarıyla yarışarak, dış destek olmadan Türkiye ikinciliğini kazandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Taylan Polat

Mesleki eğitimle üniversitelere meydan okuyan DOSTEK Koleji TEKNOFEST başarısı

DOSTEK Kolejinin TEKNOFEST performansı

DOSTEK Koleji, 2026 TEKNOFEST Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları’nda üniversite ve lise takımlarının aynı platformda yarıştığı organizasyonda Türkiye ikinciliği elde ederek dikkat çekti. Değişen yarışma formatı ve şartnamedeki kapsamlı düzenlemeler, takımlar için hazırlık sürecini zorlaştırdı; buna karşın okulun öğretmen ve öğrencileri kısa süre içinde, gece gündüz çalışarak aracı tamamen kendi olanaklarıyla hazırladı.

yarışma süreci ve istatistikler:

Yarışma öncesi yapılan değerlendirmelerde toplam 62 takım Teknik Takım Raporu aşamasını geçti. Bunlardan 45 takım Teknik Video Kontrolü aşamasına kaldı; bu ekiplerin 34ü üniversite, 11i lise takımıydı. Teknik Video Kontrolü sonrası gerçekleştirilen Teknik Muayene aşamasını başarılı şekilde geçen takım sayısı 26 oldu; bu takımlar arasında 20 üniversite ve 6 lise takımı yer aldı.

Final pistinde 26 takımın mücadelesinde, sıralama şu şekilde oluştu: Erciyes Üniversitesi birinci, DOSTEK Koleji ikinci, Pamukkale Üniversitesi üçüncü. DOSTEK Koleji’nin elde ettiği derece, lise düzeyindeki bir takımın üniversitelerle aynı platformda yarışarak elde ettiği önemli bir başarı olarak öne çıktı.

jüri değerlendirmesi ve okulun yorumu:

Jüri, DOSTEK öğrencilerinin teknik kontrol sırasındaki sunumlarını, teknik sorulara verilen yanıtları ve anlık çözüm üretme kabiliyetlerini özel olarak vurguladı. Öğrencilerin araca ve sisteme hakimiyetleri, jüri tarafından hem takdir edildi hem de diğer takımlara örnek gösterildi. Bu değerlendirme, takımın saha performansının ötesinde teknik ve mesleki yeterliliğini de ortaya koydu.

Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Vakfı Başkanı olarak elde edilen başarıyı değerlendirirken DOSTEK Koleji’nin üniversite takımlarıyla aynı platformda yarışıp Türkiye ikinciliği elde etmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Yaymanoğlu ayrıca yarışma şartnamesindeki değişikliklere ve kısa hazırlık süresine rağmen aracın hiçbir dış destek almadan öğrenciler ve öğretmenler tarafından geliştirilmesinin bu başarının anlamını artırdığını vurguladı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, bu başarının mesleki eğitimin pratiğe dayalı yönünün bir göstergesi olduğunu; öğrencilerin tasarlayan, üreten ve problem çözen bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemini bir kez daha teyit ettiğini ifade etti. DOSTEK Koleji’nde verilen eğitim ve ekip çalışmasının sonuçları, hem saha başarısıyla hem de jürinin takdirleriyle somutlandı.

Bu sonuç, mesleki eğitimin yalnızca teoriyle sınırlı kalmadığını; gençlerin teknolojiyi üreten ve geliştiren nitelikte yetiştirilebileceğini gösteren somut bir örnek oldu. DOSTEK Koleji, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin emeğini kutluyor ve başarıların devamını diliyor.

DOSTEK KOLEJİ, 2026 TEKNOFEST ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI’NDA ÜNİVERSİTE VE LİSE...

DOSTEK KOLEJİ, 2026 TEKNOFEST ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI’NDA ÜNİVERSİTE VE LİSE TAKIMLARININ AYNI PLATFORMDA MÜCADELE ETTİĞİ YARIŞMADA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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