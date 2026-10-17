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Gençler Çanakkale'de tarih ve vatan sevgisini yerinde deneyimledi

Akçakoca'dan 46 üniversite öğrencisi, Akçakoca Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle Çanakkale şehitliklerini gezerek milli bilinç kazandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Çanakkale'de tarih ve vatan sevgisini yerinde deneyimledi

Gençler Çanakkale'de geçmişle bağ kurdu

Akçakoca’da eğitim gören 46 üniversite öğrencisi, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla Çanakkale’ye yönelik bir gezi gerçekleştirdi. Etkinlik, Akçakoca Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Ziyaretin amacı ve düzenlenişi:

Gezi, gençlerde vatan sevgisini pekiştirmek ve Çanakkale Destanının izlerini yerinde görmelerini sağlamak hedefiyle planlandı. Öğrenciler, rehberler eşliğinde savaşın yaşandığı alanlar ve anıtları gezdi; etkinlik boyunca hem tarihi bilgiler aktarıldı hem de katılımcıların duygusal deneyimleri desteklendi.

Tarihi alanlarda yapılan gözlemler:

Gençler, Çanakkale Şehitlikleri ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret ederek dönemin şartları ve cephede yaşanan fedakârlıklar hakkında doğrudan gözlem yapma fırsatı buldu. Katılımcılar, şehitliklerdeki anma mekânları ve sergilenen materyaller üzerinden şanlı tarihin detaylarını yerinde öğrendi.

Tarihi ve manevi açıdan önemli bir deneyim yaşayan öğrenciler, ecdadın gösterdiği fedakârlıkları kendi gözleriyle görmenin bağ kurmayı kolaylaştırdığını belirtti. Organizasyonu sağlayan kurumların koordinasyonu sayesinde gezinin, gençlerin milli bilinç ve aidiyet duygusunu güçlendirmede etkili olduğu vurgulandı.

AKÇAKOCA’DA EĞİTİM GÖREN 46 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK BİLİNCİNİ...

AKÇAKOCA’DA EĞİTİM GÖREN 46 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK VE ÇANAKKALE DESTANI’NIN İZLERİNİ YERİNDE GÖRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GEZİ KAPSAMINDA TARİHİ ALANLARI ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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