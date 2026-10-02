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Gençler Cengiz Dağcı'yı konuştu: Milli İrade Anadolu Lisesi'nde ikinci panel

Milli İrade Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ikinci Cengiz Dağcı panelinde öğrenciler eserler üzerinden Kırım tarihi, vatan ve edebiyatı tartıştı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençler Cengiz Dağcı'yı konuştu: Milli İrade Anadolu Lisesi'nde ikinci panel

Panelin gündemi:

Bayburt'ta Anadolu Mektebi çalışmaları kapsamında düzenlenen ikinci Cengiz Dağcı paneli Milli İrade Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Fen Lisesi'nde daha önce yapılan etkinliğin devamı niteliğindeki programda öğrenciler, yazarın eserlerine ilişkin hazırladıkları sunum ve değerlendirmeleri paylaştı.

Yazarın temaları ve gençlerin bakışı:

Panelde Dağcı'nın edebi dünyası, vatan ve memleket kavramlarına yaklaşımı ile Kırım Türklerinin tarihî süreçleri ele alındı. Öğrencilerin sunduğu analizler, eserlerin gençlerin düşünce dünyasına katkısını ve metinlerin çağrıştırdığı sorgulamaları öne çıkardı.

Eğitimsel katkı ve değerlendirme:

Öğrencilerin hazırladığı sunum ve değerlendirmelerle zenginleşen panel, okuma, anlama, düşünme ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesine katkı sundu. Panele katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, öğrencilerin eserler üzerinden tarih, kültür ve insan üzerine düşünmelerinin önemine değindi ve Anadolu Mektebi çalışmalarının gençlerin okuma alışkanlıkları ile düşünsel birikimlerine katkı sağladığını vurguladı.

CENGİZ DAĞCI PANELLERİNİN İKİNCİSİ MİLLİ İRADE ANADOLU LİSESİNDE DÜZENLENDİ

CENGİZ DAĞCI PANELLERİNİN İKİNCİSİ MİLLİ İRADE ANADOLU LİSESİNDE DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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