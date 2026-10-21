Gençler sahnede kendi hikayelerini anlattı

Etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi

Muğla'da düzenlenen etkinlikte gençler, kendi yazdıkları skeçleri sahneleyerek oyunculuk yeteneklerini ve yaratıcılıklarını izleyiciyle buluşturdu. "Sahne Gençlerin, Hikaye Bizim" sloganıyla gerçekleşen organizasyon, katılımcılara üretme ve temsil etme fırsatı sundu.

Yaratma süreci ve sahne deneyimi

Gençler etkinlik kapsamında kendi kalemlerinden çıkan metinleri hazırlayıp prova yaptı, ardından sahnede canlandırdı. Bu süreç, hem ekip çalışmasını hem de bireysel ifade yeteneğini geliştirmeye odaklandı. Katılımcılar, metin yazımından performansa kadar her aşamada sorumluluk alarak sanatın birleştirici gücünü deneyimledi.

Amaçlar ve kazanımlar

Etkinlikle amaçlanan, gençlerin sanatsal yönlerinin desteklenmesi ve kültürel etkinliklere katılımlarının artırılmasıydı. "Yazdık, oynadık, birlikte öğrendik" anlayışıyla yapılan faaliyet, gençlere özgün hikaye üretme ve sahne becerilerini gösterme olanağı sağladı. Organizasyonun, katılımcıların özgüvenini ve iletişim becerilerini güçlendirmesi hedefleniyor.

MUĞLA'DA GENÇLER KENDİ YAZDIKLARI SKEÇLERİ SAHNELEDİ