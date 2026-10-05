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Gençler Van Gölü’nün sırlarına MikroROV'larla iniyor

Tatvan'da başlayan projeyle 18 genç MikroROV eğitimi alıyor; su altı robotları, dalış ve araştırma teknikleri hem teorik hem uygulamalı öğretiliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençler Van Gölü’nün sırlarına MikroROV'larla iniyor

Tatvan’da gençlere su altı teknolojileri eğitimi başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, su altı teknolojileri ve robotik sistemler alanına ilgi duyan gençler için düzenlenen eğitim programı uygulamaya kondu. Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen 'Geleceğim Van Gölü’nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası' projesi kapsamında Tatvan’da başlatılan program, gençleri su altı araştırmalarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Projeye Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) ayni ve teknik destekte bulunuyor. Eğitimlerin teorik bölümleri, Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Eğitim içeriği ve katılımcı profili:

Programa 9 kız ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 öğrenci katılıyor. Eğitimler, su altı teknolojilerine girişten başlayıp su altı robotlarının kullanım alanları ve çalışma prensiplerine kadar uzanan bir müfredat içeriyor. Özellikle MikroROV (Micro Remotely Operated Vehicle) adı verilen uzaktan kumandalı mini su altı araçlarının kullanımı, kullanım, bakım ve tutum esasları ile endüstriyel dalış ve su altı solunum sistemleri detaylı şekilde ele alınıyor.

Programın ilk aşamasında öğrencilere su altı robotlarının bilimsel araştırma, çevresel izleme, su altı arama-kurtarma, endüstriyel uygulamalar ve su altı kültürel miras araştırmalarındaki uygulama alanları anlatılıyor. Amaç, gençlerin yalnızca bir robotu kullanabilmesi değil, su altı ekosistemleri ve mesleki kariyer fırsatlarını bütüncül biçimde kavramalarıdır.

Uygulama safhası ve hedefler:

Eğitimi veren ekipte yer alan Prof. Dr. Salih Murat Egi, programın gençlere teknik becerinin ötesinde akademik ve mesleki yönelimleri tanıtmayı da amaçladığını vurguladı. Egi, gençlerin su altı robotlarının hangi amaçlarla kullanıldığını, dalgıçlarla etkileşimlerini ve su altı dünyasının temel özelliklerini öğrenerek ekip çalışmaları oluşturacağını belirtti. Ayrıca, program kapsamında 12 asil, 6 yedek kontenjan üzerinden belirlenen katılımcılarla ilerleyen safhalarda Van Gölü’nde alıştırma dalışlarının yapılacağını ifade etti.

Prof. Dr. Egi, projenin ardından gençlerin Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği ile iş birliği içinde Van Gölü araştırmalarına devam etmelerini ve su altı teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerini arzu ettiklerini söyledi. Eğitim sürecine katkı sağlayan kurumlara teşekkürlerini iletti.

Katılımcı öğrenciler ise MikroROV eğitiminin kendileri için farklı ve değerli bir deneyim olduğunu, su altı robotlarını yakından tanıma ve kullanma fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Uygulamalı çalışmalarda ve Van Gölü’ndeki dalış eğitimlerinde yer alacak olmaktan heyecanlı olduklarını söyledi.

Proje, bölgedeki gençlerin teknoloji ve araştırma odaklı kariyer yollarını keşfetmelerine aracılık etmeyi, aynı zamanda Van Gölü başta olmak üzere yerel su altı ekosistemlerinin tanınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE, GENÇLERİN SU ALTI TEKNOLOJİLERİ VE ROBOTİK SİSTEMLER KONUSUNDA BİLGİ...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE, GENÇLERİN SU ALTI TEKNOLOJİLERİ VE ROBOTİK SİSTEMLER KONUSUNDA BİLGİ VE DENEYİM KAZANMASI AMACIYLA DÜZENLENEN "MİKROROV PİLOT EĞİTİMİ" BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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