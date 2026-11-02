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Cadılar bayramı kostümleri arasında Gaziantep baklavası ikramı

Hamido Baklava'nın ABD distribütörü Adnan Yılmaz, baklavacı kıyafetiyle katıldığı Cadılar Bayramı'nda kostümlülere Gaziantep baklavası tattırdı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:10

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cadılar bayramı kostümleri arasında Gaziantep baklavası ikramı

Cadılar bayramı etkinliğinde baklava standı ilgi gördü

ABD'de 31 Ekim'de düzenlenen Halloween etkinliğinde, Hamido Baklava'nın distribütörü Adnan Yılmaz geleneksel baklavacı kıyafetiyle yer aldı. Etkinlik boyunca Yılmaz, yanında getirdiği Gaziantep baklavası'nı katılımcılara ikram ederek hem tadını hem de sunum geleneğini tanıttı.

geleneksel kıyafetle tanıtım:

Yılmaz'ın tercih ettiği baklavacı kıyafeti, etkinlik alanında dikkat çekti. Cadı, vampir ve diğer karakterlerin giyildiği renkli kostümler arasında dolaşan Yılmaz, özellikle cadı kostümü giyen katılımcılar dahil olmak üzere ziyaretçilere baklava tattırdı; bu anlar etkinliğin öne çıkan görüntülerinden oldu.

yerel lezzetin uluslararası yankısı:

Etkinlik katılımcıları Gaziantep baklavasını ilk kez tatma fırsatı bulurken, ortaya eğlenceli ve sıcak kareler çıktı. Yılmaz'ın tanıtımı, baklavanın yalnızca Türkiye sınırlarında değil dünyada da ilgi gördüğünü ve farklı kültürlerdeki etkinliklerde de başarıyla sunulabileceğini gösterdi.

HALLOWEN’E BAKLAVACI KIYAFETİYLE KATILDI, GAZİANTEP BAKLAVASINI TANITTI

HALLOWEN’E BAKLAVACI KIYAFETİYLE KATILDI, GAZİANTEP BAKLAVASINI TANITTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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