Cadılar bayramı kostümleri arasında Gaziantep baklavası ikramı

Cadılar bayramı etkinliğinde baklava standı ilgi gördü

ABD'de 31 Ekim'de düzenlenen Halloween etkinliğinde, Hamido Baklava'nın distribütörü Adnan Yılmaz geleneksel baklavacı kıyafetiyle yer aldı. Etkinlik boyunca Yılmaz, yanında getirdiği Gaziantep baklavası'nı katılımcılara ikram ederek hem tadını hem de sunum geleneğini tanıttı.

geleneksel kıyafetle tanıtım:

Yılmaz'ın tercih ettiği baklavacı kıyafeti, etkinlik alanında dikkat çekti. Cadı, vampir ve diğer karakterlerin giyildiği renkli kostümler arasında dolaşan Yılmaz, özellikle cadı kostümü giyen katılımcılar dahil olmak üzere ziyaretçilere baklava tattırdı; bu anlar etkinliğin öne çıkan görüntülerinden oldu.

yerel lezzetin uluslararası yankısı:

Etkinlik katılımcıları Gaziantep baklavasını ilk kez tatma fırsatı bulurken, ortaya eğlenceli ve sıcak kareler çıktı. Yılmaz'ın tanıtımı, baklavanın yalnızca Türkiye sınırlarında değil dünyada da ilgi gördüğünü ve farklı kültürlerdeki etkinliklerde de başarıyla sunulabileceğini gösterdi.

HALLOWEN’E BAKLAVACI KIYAFETİYLE KATILDI, GAZİANTEP BAKLAVASINI TANITTI