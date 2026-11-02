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Üç ülke 2029 kadınlar EuroBasket ev sahipliği için aday oldu

Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre, FIBA 2029 Kadınlar EuroBasket için resmi ev sahipliği başvurusu yaptı; karar Mart 2027’de Roma’da açıklanacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 22:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç ülke 2029 kadınlar EuroBasket ev sahipliği için aday oldu

FIBA 2029 ev sahipliği adaylığı tamamlandı:

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2029 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası için açılan ev sahipliği adaylık sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Aday ülkeler ve başvuru süreci:

Resmi başvuruların alınmasının ardından üç ülke organizasyona ev sahipliği yapmak üzere aday oldu. Başvuruda bulunan ülkeler: Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre. Bu başvurular, FIBA Avrupa tarafından önümüzdeki aylarda değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme ve karar takvimi:

FIBA Avrupa'nın yapacağı değerlendirme sürecinin ardından, organizasyona ev sahipliği yapacak ülke veya ülkelerin, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun Mart 2027'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştireceği toplantıda belirlenmesi planlanıyor. Değerlendirme sürecinde altyapı, organizasyon kapasitesi ve finansal hazırlık gibi kriterlerin öne çıkması bekleniyor.

Başvuruların sonucunun açıklanması, 2029 turnuvasının planlamasına yön verecek; ev sahibi seçiminin ardından hazırlıklar ve yerel organizasyon detayları şekillenecek.

ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA), FIBA 2029 KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI’NIN...

ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA), FIBA 2029 KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI’NIN (EUROBASKET) EV SAHİPLİĞİ ADAYLIK SÜRECİNDE İLK AŞAMANIN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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