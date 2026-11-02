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tosya'nın 500 yıllık çifte hamamı iki yıldır restorasyon bekliyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki 500 yıllık Belediye Çifte Hamamı, 23 Ekim 2024 yangınından sonra 2 yıldır restorasyon bekliyor; mahalle güvenlik istiyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:10

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

tosya'nın 500 yıllık çifte hamamı iki yıldır restorasyon bekliyor

Tarihi yapı ve yangının etkileri:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Mer’aşi Abdurrahman Paşa Camii'nin yanında yer alan yaklaşık 500 yıllık Belediye Çifte Hamamı, 23 Ekim 2024 tarihinde çıkan yangında ciddi hasar gördü. Yapının erkekler bölümü kullanılamaz hale gelirken, kadınlar bölümü de hizmete kapatıldı. Hamamın mülkiyeti Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olup, aradan geçen iki yıla rağmen restorasyon çalışması başlatılmadı.

yangının ardından iki yılda yapılanlar:

Yerel yetkililerin olay sonrası tuttuğu tutanaklara rağmen restorasyon sürecinde herhangi bir ilerleme olmadığı belirtiliyor. Vatandaşlar, kullanılmayan ve açık kalan bölümlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildiğini öne sürüyor; ayrıca yapının dış kısmında yangının etkisiyle mevcut hasarın sürdüğü kaydediliyor.

yerel esnafın beklentileri:

Hamamın yanında 30 yıldır esnaflık yapan Ali Kımıl, yapının ilçe kültürü açısından önemine dikkat çekerek hamamı camiyle birlikte komşu saydığını söylüyor. Kımıl, olayın üzerinden iki yıl geçtiğini ve şu ana kadar bir ilerleme kaydedilemediğini ifade ederek devlet yetkililerinden yapının bir an önce eski haline kavuşturulmasını talep ediyor. Kımıl ayrıca erkekler bölümünün tamamen kullanılamaz durumda olduğunu, kadınlar bölümünün ise kapalı olduğunu belirtiyor.

güvenlik ve toplum üzerindeki etkiler:

İlçe sakinlerinden Yüksel Kara ise hamam çevresinde güvenlik eksikliği yaşandığını, yapıya kimin girip çıktığının belli olmadığını ve çevrede fare görülmeye başlandığını aktarıyor. Kara, hamam açıkken civardaki esnafın da fayda sağladığını; kapatılmasının esnafı olumsuz etkilediğini vurguluyor. Vatandaşlar, restorasyon çalışması başlamadan önce yapının daha fazla zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor.

Mahalle sakinleri ve esnaf, hem kültürel mirasın korunması hem de ekonomik ve güvenlik sorunlarının giderilmesi için yetkililerden hızlı adım atılmasını talep ediyor. Restorasyon çalışmaları başlatılana dek geçici tedbirlerin uygulanması gerektiği ortak talep olarak öne çıkıyor.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELEN 500 YILLIK TARİHİ ÇİFTE...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELEN 500 YILLIK TARİHİ ÇİFTE HAMAM, ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KADERİNE TERK EDİLDİ. AYRICA YANGIN SONRASI KULLANIMA KAPATILAN HAMAMIN BİR KISMI DA TAHRİP EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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