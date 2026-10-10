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Gençlerbirliği taraftarından yönetime tepki: 'yönetim uyuma, taraftar dışarıda'

Gençlerbirliği taraftarları, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Amed maçından önce 'yönetim uyuma, taraftar dışarıda' sloganıyla yönetime tepki gösterdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği taraftarından yönetime tepki: 'yönetim uyuma, taraftar dışarıda'

maç öncesi tribünlerden yönetime sesleniş:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç öncesinde taraftarların yönetime tepkisi öne çıktı. Maça kısa süre kala tribünlerden yükselen 'yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' tezahüratı dikkat çekti.

tepkilerin atmosferdeki etkisi:

Tribünlerdeki bu toplu sesleniş, maç öncesi atmosferi belirleyici hale getirdi. Taraftarların yönetime yönelik memnuniyetsizliği, stat çevresinde ve iç sahadaki atmosferde hissedilir bir gerilim yarattı.

Gençlerbirliği taraftarlarının ortaya koyduğu bu tepki, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala takım ve yönetim arasındaki gerginliği görünür kıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLARI, AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİNDE &quot;YÖNETİM UYUMA...

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLARI, AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİNDE "YÖNETİM UYUMA, TARAFTARIN DIŞARIDA" TEZAHÜRATI YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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