Tahkim kurulu Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasını onadı

Tahkim kurulundan karar: itirazlar reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü ile yardımcı antrenör Dirk Kuyt tarafından PFDK kararlarına yapılan itirazları değerlendirdi ve her iki başvuruyu oybirliğiyle reddederek ilgili cezaları onadı.

İtirazların gerekçesi ve kurulların değerlendirmesi:

Kurul kararında, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürata ilişkin olarak verilen tedbir kararının hukuk ve delil yönünden isabetli bulunduğu belirtildi. Buna göre FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca, Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararın onandığı kaydedildi.

Dirk Kuyt'un cezasının dayanağı:

Yine kurulca, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verilen para cezası ile ilgili itiraz da reddedildi. Kararda, Kuyt'un akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmamasının talimatlara aykırılık teşkil ettiği ve bu eylemin FDT’nin 46/1. maddesi kapsamında değerlendirilerek 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin PFDK kararının hukuki nitelendirme ve cezanın tayini bakımından isabetsiz olmadığına hükmedildi.

Her iki kararın gerekçelerinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini yönünden eksiklik bulunmadığı vurgulanarak başvuruların reddine oybirliğiyle karar verildi.

Kurul kararları, PFDK tarafından uygulanan yaptırımların yerinde olduğu ve disiplin süreçlerinde öngörülen usul ve esaslara uygunluk bulunduğu değerlendirmesiyle sonuçlandı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TAHKİM KURULU, FENERBAHÇE YARDIMCI ANTRENÖRÜ DİRK KUYT'A VERİLEN 50 BİN TL PARA CEZASININ ONANDIĞINI DUYURDU.