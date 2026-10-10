Rize'de oynanacak maçın var'ı Juan Martinez Munuera

Maç detayları:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün dört karşılaşma oynanacak. Akşam programında saat 19.00'da Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşmada sahada görev alacak isimler resmi olarak açıklandı.
yönetim kadrosu:
Maçın birinci hakemi Ozan Ergün olacak. Ergün'ün yardımcı hakemliklerini Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak; dördüncü hakem ise Melih Aldemir olarak belirlendi.
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Juan Martinez Munuera görevlendirildi. Munuera'nın AVAR koltuğunda ise Hüseyin Aylak yer alacak.
bugün diğer maçlardaki var görevleri:
Günün diğer müsabakalarında VAR atamaları şu şekilde açıklandı:
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Cihan Aydın
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Gustavo Fernandes Correia
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU.
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