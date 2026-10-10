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Rize'de oynanacak maçın var'ı Juan Martinez Munuera

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında maçın VAR'ı Juan Martinez Munuera; AVAR Hüseyin Aylak maç kadrosunda yer alıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rize'de oynanacak maçın var'ı Juan Martinez Munuera

Maç detayları:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün dört karşılaşma oynanacak. Akşam programında saat 19.00'da Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşmada sahada görev alacak isimler resmi olarak açıklandı.

yönetim kadrosu:

Maçın birinci hakemi Ozan Ergün olacak. Ergün'ün yardımcı hakemliklerini Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak; dördüncü hakem ise Melih Aldemir olarak belirlendi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Juan Martinez Munuera görevlendirildi. Munuera'nın AVAR koltuğunda ise Hüseyin Aylak yer alacak.

bugün diğer maçlardaki var görevleri:

Günün diğer müsabakalarında VAR atamaları şu şekilde açıklandı:

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Cihan Aydın

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Gustavo Fernandes Correia

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VİDEO...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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