Gençlerden yerel iklim politikalarına katılım çağrısı Marmaris'te

marmaris'te uluslararası gençlik buluşması

Uluslararası gençlik projesi kapsamında Marmaris'e gelen katılımcılar, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya geldi. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı ana gündem başlıkları olarak ele alındı.

kamu yönetimi ve yerel değerlerin tanıtımı:

Kaymakam Nurullah Kaya, gençlere kamu yönetiminin işleyişi ile mülki idare amirliğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Muğla ve Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının ve tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

2026 gençlik yılı ve katılımın önemi:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından ilan edilen 2026'nın Gençlik Yılı kapsamında, gençlerin ulusal ve uluslararası projelerde yer almasının önemi vurgulandı. Farklı kültürlerle kurulan etkileşimlerin bölgenin tanıtımına katkı sağladığı ve gençlerin karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

iklim eylemi ve iş birliği fırsatları:

Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve yerel çevre politikalarının geliştirilmesi tartışıldı. Gençlerin çevre politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olması gerektiği, yerel yönetimlerle sürdürülebilir diyalog ve iş birliği imkanlarının değerlendirildiği belirtildi.

Toplantı, Erasmus+ KA154-YOU Gençlik Katılımı Faaliyetleri Programı kapsamında yürütülen From Bonn to Action: Youth Shaping Climate Participation projesinin katılımcılarının katkılarıyla karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

MARMARİS’TE GENÇLERLE İKLİM VE KATILIM BULUŞMASI