Gençlere polis rehberliği: Afyonkarahisar'da lise öğrencilerine güvenlik eğitimi

eğitimin düzenleyicileri ve amacı:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik güvenlik ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi. Programın amacı, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalığını artırmak ve doğru davranış biçimlerini benimsemelerini sağlamaktı.

eğitimin kapsamı:

Eğitimde polislik mesleği tanıtıldı; ayrıca 112 Acil Çağrı Hattının etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konuları ele alındı. Katılımcılara hangi durumlarda kime başvuracakları ve hangi adımları atmaları gerektiği konusunda yönlendirici bilgiler verildi.

uygulama ve kazanımlar:

Eğitim, öğrencilere bilgi vermenin yanı sıra pratik öneriler sunmayı da hedefledi. Sunum ve soru-cevap şeklinde yürütülen oturumlarda öğrencilerin soruları yanıtlandı, acil durumlarda iletişim alışkanlıklarının güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenli davranışların önemi vurgulandı. Bu yaklaşımla öğrencilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve olası risklere karşı hazırlıklı olmaları amaçlandı.

Program, polislik mesleğinin toplum içindeki rolünü öğrencilerle paylaşarak, gençlerin güvenlik konularında daha aktif ve bilinçli bireyler olmalarına katkı sundu.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GÜVENLİK VE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ.