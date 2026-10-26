Gençlere sabır öğretileri: tevekkülün günlük hayata yansımaları

Programda sabır ve tevekkül vurgusu

Bayburt Erdem Bayazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda, "Her Ay Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında düzenlenen programda Vaiz Hacer Dursun öğrencilerle bir araya gelerek sabır ve tevekkül kavramlarının önemini anlattı. Sohbet, gençlerin günlük yaşamdaki karşılaşmaları ve bu durumlarla başa çıkma yolları üzerinde odaklandı.

günlük hayatta sabır ve tevekkül:

Vaiz Dursun, öğrencilere günlük yaşamdaki zorluklar karşısında sabırlı olmanın ve Allah'a güvenmenin pratik yansımalarını örneklerle açıkladı. Konuşmada, sabrın yalnızca beklemek değil; sakin kalmak, anlayış göstermek ve çözüme yönelik adımlar atmak olduğuna dikkat çekildi. Tevekkül ise ellerinden geleni yaptıktan sonra sonucu Yüce Mevla'ya bırakma hâli olarak tanımlandı.

okul hayatına dair öneriler:

Programda, okul içindeki anlaşmazlıklar, derslerin zorluğu ve arkadaş ilişkilerindeki sürtüşmeler ele alındı. Öğrencilere, sınavlarda veya derslerde başarısızlıkla karşılaştıklarında hemen pes etmemeleri, sorunları sakinlikle değerlendirmeleri ve çözüm için çaba göstermeleri tavsiye edildi. Ayrıca, çaba gösterildikten sonra Allah'a güvenmenin moral ve psikolojik dayanıklılığı güçlendireceği vurgulandı.

Katılımcılar, sohbet sırasında sabır ve tevekkülün bireysel tutumları şekillendirdiği ve ilişkilerin yönetiminde belirleyici olduğu yönünde bilgilendirildi. Program, gençlere pratik yaklaşımlar sunarken, bu değerlerin günlük davranışlara nasıl dönüştürülebileceğine dair somut önerilerle sonlandırıldı.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SABIR VE TEVEKKÜLÜN ÖNEMİ ANLATILDI