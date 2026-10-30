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Sinpaş Reserve’de yaşam platformu Dr. Ender Saraç’la sağlıklı başlangıç yaptı

Sinpaş Reserve’in yeni 'Dört Mevsim Birlikte' yaşam platformu Ekim'de 'Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme' temasıyla başladı; Dr. Ender Saraç söyleşide yer aldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Sinpaş Reserve’de yaşam platformu Dr. Ender Saraç’la sağlıklı başlangıç yaptı

Sinpaş Reserve’in yeni platformu ve amaçları:

Sinpaş Reserve, 'Dört Mevsim Birlikte' anlayışıyla hayata geçirdiği yeni yaşam platformu ile sakinlerine yıl boyunca farklı temalar etrafında etkinlikler sunmayı hedefliyor. Platformun Ekim ayı programı Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme temasıyla başladı; amaç, katılımcılara hem bilgi aktarımı sağlamak hem de sosyal bağları güçlendirecek deneyimler oluşturmak.

etkinlik programı ve uygulamalı atölyeler:

Program kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri, step ve aerobik sınıfları ile doğal bakım, sabun ve parfüm yapımı atölyeleri yer aldı. Bu etkinlikler, katılımcılara gündelik yaşamda uygulanabilir pratikler sunmayı ve fiziksel/ruhsal iyi oluşu desteklemeyi amaçladı. Etkinlikler, Sinpaş Reserve sakinlerine özel düzenlenerek yerel paylaşımı teşvik etti.

dr. ender saraç ile söyleşi: sağlıklı ve dengeli yaşam:

Programın öne çıkan oturumu, konuşmacı olarak katılan Dr. Ender Saraç’ın gerçekleştirdiği "Sağlıklı ve Dengeli Yaşam" söyleşisiydi. İki bölümden oluşan oturumda Saraç, bilinçli beslenme, antioksidanların günlük beslenmedeki rolü, kilo kontrolü ve longevity (uzun yaşam) konularında ayrıntılı bilgiler verdi. Katılımcılara günlük alışkanlıklarda yapılabilecek değişiklikler ve pratik öneriler aktarıldı.

Söyleşinin ikinci bölümünde ise ruhsal dinginliği desteklemeye yönelik uygulamalara yer verildi. Müzik eşliğinde yapılan yönlendirmelerle katılımcıların zihinsel hafiflemesi ve kendi iç dünyalarına dönmeleri sağlandı. Etkinlik boyunca katılımcılara, tarifleri Dr. Ender Saraç tarafından hazırlanan sağlıklı lezzetler ikram edildi ve uygulamalı beslenme örnekleri paylaşıldı.

gelecek programlar: kasım ve aralık temaları:

Sinpaş Reserve’in yaşam platformu, Kasım ayında "Hasat, Doğa ve Şifa" temasıyla devam edecek. Bu dönemde yerel üretici pazarları, mevsimsel lezzetler, üretim atölyeleri ve uzman buluşmaları öne çıkacak. Aralık ayında ise "Aile, Paylaşım ve İyilik" temasıyla ailelerin birlikte katılabileceği etkinlikler, dayanışma çalışmaları ve sosyal üretim atölyeleri planlanıyor. Platformun yıllık takvimi, sakinlere dört mevsim boyunca yeni deneyimler ve öğrenme fırsatları sunmayı sürdürecek.

SİNPAŞ RESERVE’İN YENİ YAŞAM PLATFORMU’NUN İLK KONUĞU DR. SARAÇ OLDU

SİNPAŞ RESERVE’İN YENİ YAŞAM PLATFORMU’NUN İLK KONUĞU DR. SARAÇ OLDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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