Gençlerin kan bağışı dayanışması Kütahya'da hayatlara umut oldu

Kütahya'da gençlerden hayat kurtaran kan bağışı

Etkinlik organizasyonu ve katılım:

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle başlatılan kan bağışı kampanyası Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin yoğun katılımı dikkat çekti; gençler, gönüllü olarak kan vererek ihtiyaç sahiplerine umut olma yönünde somut bir adım attı.

Bağışta bulunan öğrencilere katkılarından dolayı sırt çantası hediye edildi. Bu küçük teşekkür, gençlerin dayanışma ruhunun pekiştirilmesine ve kampanyaya katılımın özendirilmesine hizmet etti.

Mesaj, amaç ve devam eden kampanya:

Etkinlik sırasında kan bağışının önemi vurgulandı; her bağışın ihtiyaç sahibi hastalar için hayati anlam taşıdığı belirtildi. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampanyaya destek veren tüm öğrencilere teşekkür ederek kan bağışının hayat kurtardığını hatırlattı.

Gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaların, "İyilikte buluşuyor, hayatlara umut oluyoruz" anlayışıyla sürdürüleceği bildirildi. Kampanya, yerel düzeyde gönüllülüğü teşvik eden ve yaşam kurtarmaya direkt etki eden bir model olarak öne çıkıyor.

KÜTAHYA'DA GENÇLERDEN HAYAT KURTARAN KAN BAĞIŞI