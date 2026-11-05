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Hekimlerin tütünle mücadele çabası Kütahya'da ödüllendirildi

Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri, poliklinik başvurularını artırma ve sigarayı bırakma oranlarını iyileştirmedeki çalışmaları için teşekkür belgesi aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hekimlerin tütünle mücadele çabası Kütahya'da ödüllendirildi

Kütahya Şehir Hastanesi hekimlerine teşekkür belgesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın "Dumansız Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kütahya genelinde sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların artırılmasına ve sigarayı bırakma oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlayan hekimlere teşekkür belgesi takdim etti.

Ödül gerekçesi:

Teşekkür belgeleri, özellikle poliklinik başvurularını çoğaltma ve bırakma oranlarını yükseltme alanındaki somut katkılar nedeniyle verildi. Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Uzm. Dr. Zehra Koçyiğit Bulca ve Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Durmaz bu çalışmalardaki rolleri nedeniyle ödüle layık görüldü. Belgeler, hastane adına Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sarper Şahin tarafından takdim edildi.

Adolesan polikliniğinin önemi:

Adolesan (Ergen) Sigara Bırakma Polikliniği, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor ve 12-18 yaş grubundaki gençlerin tütün bağımlılığından korunması ile sigarayı bırakma süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hizmet veriyor. Hastanede yürütülen bu tür çalışmalar, genç kuşakların tütün ve tütün ürünlerinden uzak tutulması açısından önem taşıyor.

Yönetimden tebrik ve beklenti:

Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunması ve tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek teşekkür belgesi alan hekimleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ HEKİMLERİNE SİGARA BIRAKMA ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR...

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ HEKİMLERİNE SİGARA BIRAKMA ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR BELGESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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