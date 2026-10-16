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Gençlerin rotasını çizen akademi 215 adımda mesleğe ulaştırdı

Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi, 2026'da düzenlediği ücretsiz hazırlıklarla 316 kursiyerden 215'ini mülakat ve fiziki sınavları geçerek mesleklerine ulaştırdı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:30

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerin rotasını çizen akademi 215 adımda mesleğe ulaştırdı

Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi 2026 başarı tablosu

Denizli'de faaliyet gösteren Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi, 2026 yılında düzenlediği ücretsiz Özel Yetenek Sınavlarına hazırlık kurslarıyla gençlerin meslek hayallerine katkı sağladı. Uzman antrenörler eşliğinde haftanın altı günü, sabah ve akşam grupları halinde yürütülen programlara bu yıl 316 genç katıldı; planlı ve disiplinli çalışma sonucunda 215 genç mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarını geçerek hedefledikleri mesleklere ilk adımı attı.

2026 başarı dağılımı:

Bu yıl sınavları kazanan gençlerin dağılımında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 90 genç ile ilk sırada yer aldı. Diğer yerleşimler ise şöyle gerçekleşti: POMEM 52, PMYO 32, ASEM 20, MSÜ 10, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 ve JAMYO 5 genç.

Akademinin geleneği ve çalışma düzeni:

Gönüllü bir ekiple 2021 yılında başlatılan Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi, ücretsiz hazırlık kurslarıyla her yıl yüzlerce gencin başarı hikayesine ortak oluyor. Programlarda uzman antrenörlerin yönlendirmesiyle yürütülen yoğun ve düzenli çalışmalar, kursiyerlerin sınav performansına doğrudan etki ediyor.

Yeni dönem hedefleri:

2026-2027 dönemi çalışmalarına başlayan akademi, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle yeni kursiyerlerini bekliyor. Proje Koordinatörü Hüseyin Kaplan, yeni dönemde de gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ise Özel Yetenek Sınavlarına hazırlanan gençlerin planlı, programlı ve uzman bir ekiple hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, bu yıl başarılı olan gençleri ve emeği geçen eğitmenleri kutladı ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA ÜCRETSİZ HAZIRLIK KURSLARINI İÇEREN MERKEZEFENDİ GENÇLİK VE SPOR...

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA ÜCRETSİZ HAZIRLIK KURSLARINI İÇEREN MERKEZEFENDİ GENÇLİK VE SPOR AKADEMİSİ, 2026 YILINDA 215 GENCİ HAYALLERİNDEKİ MESLEKLERİ KAZANDIRDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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