Gençlerle sıcacık bir gece: Bilecik'te sıra gecesi buluşması

Gençlerle sıcacık bir gece Bilecik'te

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gençlik Merkezi'nde üniversiteli gençlerin düzenlediği sıra gecesi programına katıldı. Programa eşi Berrin Yıldırım ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ile birlikte katılan Yıldırım, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

programın akışı:

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzik ve sohbet eşliğinde samimi anlar yaşandı. Katılımcılar bir arada vakit geçirirken etkinlik, gençlerin buluşması ve iletişim kurması açısından hareketli geçti.

başkanın mesajı:

Etkinlik sonrası konuşan Serkan Yıldırım, 'Gençlerimizin enerjisine ve güzel muhabbetine ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu güzel programı hazırlayan ve emeği geçen tüm gençlerimize teşekkür ediyorum' dedi ve gençlere teşekkürlerini iletti.

Program, gençlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine olanak tanıdı; katılımcılar gece boyunca ilgi gösterdi ve etkinlik olumlu notlarla tamamlandı.

BİLECİK’TE AK GENÇLER SIRA GECESİNDE BULUŞTU